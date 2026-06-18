Trực tiếp Anh vs Croatia 2-2 (Hết H1): Vào!!! Croatia gỡ hoà

report Khó khăn của Tam sư

Phút 30: Nếu có điều gì đó chưa ổn ở cách vận hành của tuyển Anh thì chính là khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Họ khá khó khăn để di chuyển bóng lên phía trước khi Croatia pressing tầm cao.