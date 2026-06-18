Trực tiếp Anh vs Croatia, 03h00 ngày 18/6: Tam sư xuất kích

TPO - Đội tuyển Anh của Thomas Tuchel sẽ đối đầu với Croatia tại sân vận động Dallas. Với Tam sư, đây là bước đầu tiên trong nỗ lực chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn kéo dài từ năm 1966. Còn Croatia, đây là cơ hội khác để chứng minh sức mạnh ý chí của những người đến từ vùng Balkans.

60 năm qua kể từ lần đầu đăng quang World Cup 1966, người Anh vẫn chờ đợi mòn mỏi cho lần vô địch tiếp theo. Để hiện thực hóa giấc mơ "đưa bóng đá về nhà", FA quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel, người được kỳ vọng sẽ tạo nên một đội bóng kỷ luật, khoa học và hiện đại.

Quả thực, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc UEFA giành vé tham dự World Cup 2026 nhờ thành tích hoàn hảo 8 trận thắng và 8 trận giữ sạch lưới ở vòng loại. Tuy nhiên những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong kế hoạch của Tuchel khi tuyển Anh không thể đánh bại cả Uruguay và Nhật Bản trong các trận giao hữu hồi tháng Ba, và việc Harry Kane cứu họ khỏi khó khăn mang tên New Zealand cũng không giúp khôi phục lại sự tự tin.

Hiện tại, một số vị trí chủ chốt ở hàng tiền vệ, hai cánh và trung vệ của Tam sư vẫn còn là dấu hỏi. Liệu Tuchel sẽ chọn Jude Bellingham hay Morgan Rogers cho vị trí số 10, Noni Madueke hay Bukayo Saka bên cánh phải, Anthony Gordon hay Marcus Rashford bên cánh trái, rồi John Stones hay Ezri Konsa sẽ đá cặp cùng ở trung tâm hàng phòng ngự? Và, sau tất cả, liệu tuyển Anh có trở thành cỗ máy chiến thắng để đi tới cái đích cuối cùng? Chúng ta hãy chờ xem màn xuất kích của họ đêm nay để có câu trả lời.

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