Tàu cá Quảng Ngãi gặp sự cố giữa sóng lớn ở Hoàng Sa, 7 ngư dân đang cầu cứu

TPO - Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng hộp số khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa. Do sóng lớn, tàu cá đến ứng cứu nhưng chưa thể tiếp cận.

Chiều 29/11, Đồn Biên phòng Bình Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu cá của ngư dân trong tỉnh gặp sự cố trên vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó, khoảng 2h cùng ngày, tàu cá QNg 90701 TS do ông Trần Tấn Linh (SN 1985, trú thôn Định Tân, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động tại tọa độ 16°11’20”N, 110°31’54”E, thuộc vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng hộp số. Thời điểm gặp sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên.

Khoảng 5h cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bình Hải khẩn trương liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời thông báo, đề nghị các tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ.

Tàu cá QNg 44061 TS bị lật trên sông Thoa đã được đưa lên khỏi mặt nước. Ảnh: Thanh Nhị

Đồn Biên phòng Bình Hải đã kết nối với tàu cá QNg 95294 TS do ông Bùi Phúc (SN 1978, trú xã Đông Sơn) làm thuyền trưởng để hỗ trợ phương tiện gặp sự cố. Tuy nhiên, do khu vực này có sóng lớn nên tàu cá QNg 95294 TS chưa thể tiếp cận, lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Đến 8h ngày 29/11, tàu cá gặp nạn vẫn ở vị trí gặp sự cố. Đồn Biên phòng Bình Hải tiếp tục duy trì liên lạc, theo dõi tình hình, phối hợp triển khai các phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho 7 thuyền viên.