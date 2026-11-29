Người dân đào bể nuôi lươn, trồng cây bên quốc lộ

TPO - Trước thông tin chuẩn bị triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D, một số hộ dân tại phường Hoàng Mai (Nghệ An) có dấu hiệu đào bể nuôi lươn, trồng cây, cải tạo đất dọc tuyến, làm thay đổi hiện trạng khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Ngày 29/11, ông Vũ Xuân Lượng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai (Nghệ An) - cho biết địa phương đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 48D.

Cụ thể, thời gian qua tại một số khu vực dọc Quốc lộ 48D, đoạn qua khối 13 (phường Hoàng Mai) xuất hiện tình trạng người dân tự ý cải tạo đất, đào bể nuôi lươn, xây dựng công trình và trồng cây.

“Các hộ dân đào bể cạn chỉ vài chục cm, đắp bờ rồi trải bạt và nói là nuôi lươn. Một số hộ thì trồng cây ăn quả, cây cảnh”, một cán bộ phường Hoàng Mai nói.

Người dân xây dựng công trình, trồng cây hai bên tuyến Quốc lộ 48D.

Bể nuôi lươn và một số công trình xây dựng mới được người dân triển khai xây dựng.

Những công trình trên đều nằm trong phạm vi dự kiến thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D, đoạn từ Cảng Đông Hồi đến Thái Hòa.

Trước thực trạng trên, UBND phường Hoàng Mai đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát và lập biên bản đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

“Qua kiểm tra, phường phát hiện 10 hộ có hành vi vi phạm, trong đó 5 hộ đào bể, trải bạt, tích nước nuôi lươn không bùn; 5 hộ cải tạo đất, trồng cây dọc tuyến”, ông Vũ Xuân Lượng nói và cho biết quốc lộ 48D đi qua phường Hoàng Mai dài 10 km.

Sau khi kiểm tra, lập biên bản, phường Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ trách nhiệm trong sử dụng đất, các quy định về hành lang an toàn đường bộ, quản lý hiện trạng đất cũng như những ảnh hưởng có thể phát sinh đối với quá trình triển khai dự án.

Người dân đào bể, be bờ, trải bạt để nuôi lươn ngay sát quốc lộ.

Cây ăn quả được trồng trên đá với mật độ dày tại một số điểm dọc tuyến Quốc lộ 48D.

Để có phương án xử lý đúng quy định, địa phương đang xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp về các trường hợp nêu trên.

Qua kiểm tra và tuyên truyền, vận động, đến ngày 29/11, đã có 3 hộ dân đồng thuận, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả hiện trạng đất ban đầu.

Thời gian tới, phường Hoàng Mai tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm hành lang đường bộ, tự ý xây dựng công trình, tích nước, san gạt hoặc làm thay đổi hiện trạng đất, sử dụng đất sai mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chủ trương đầu tư ngày 11/9 với tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Tuyến đường có chiều dài 41 km, đi qua địa bàn 6 phường, xã: Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn và Đông Hiếu.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao chuẩn bị đầu tư dự án. Hiện nay, Ban Quản lý đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan để sớm triển khai dự án. Mục tiêu đề ra là hoàn thành phê duyệt dự án trong tháng 12 và triển khai khởi công trước ngày 30/4/2027.

Phường Hoàng Mai tăng cường kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân không xây dựng các công trình vi phạm.