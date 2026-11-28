TPHCM: Sớm bồi thường nhà đất mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

TPO - TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết trước ngày 31/3/2027.

Mong sớm triển khai

Những ngày này, người dân trục đường Tôn Thất Thuyết (quận 4 cũ), rôm rả bàn chuyện bồi thường mở rộng đường Tôn Thất Thuyết.

Dự án ảnh hưởng đến 598 hộ dân, trong đó 461 hộ giải tỏa trắng và 137 hộ giải tỏa một phần

Dự án ảnh hưởng đến 598 hộ dân, trong đó 461 hộ giải tỏa trắng và 137 hộ giải tỏa một phần

Bà Lê Thị Nga (phường Xóm Chiếu) cho biết ngôi nhà của bà đối diện kênh Tẻ nên không thuộc diện giải tỏa trắng. Theo đo đạc của đơn vị chức năng, ngôi nhà bị giải tỏa một phần, từ lề đường vào 0,5 m.

“Tôi mới lên phường ngày hôm qua để ký xác nhận đồng ý phương án giá bồi thường 193 triệu đồng/m2. Nhiều người cũng đồng thuận mức giá, mong muốn sớm sửa lại nhà cửa để kịp đón Tết” – bà Nga chia sẻ.

Bà Lê Thị Nga cho biết tổng số tiền bồi thường khoảng hơn 300 triệu đồng

Theo bà Nga, trục đường Tôn Thất Thuyết nhỏ, lại bị ngập nên giao thông đi lại khó khăn. Đường được nâng cấp, mở rộng sẽ giúp chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hiểu được mục tiêu dự án nên nhiều bà con đồng thuận với chủ trương của thành phố.

Cách đó vài căn nhà, bà Út cho biết ngôi nhà của mình cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Gia đình cũng đang chờ thông tin từ phường để biết chính xác mức độ ảnh hưởng, sớm có phương án sửa chữa nhà cửa.

Bà Nga và bà Út (trái)

“Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết đã có từ lâu, người dân cũng chuẩn bị tâm lý cho việc này. Gia đình cũng mong sớm triển khai dự án và ổn định lại nhà cửa” – bà Út nói.

Nằm phía bờ kênh Tẻ nên ngôi nhà của bà Huỳnh Thị Tuyết (phường Khánh Hội) rộng 32 m2, thuộc diện giải tỏa trắng. Ngôi nhà mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết, giá bồi thường đất ở là 185 triệu đồng/m2.

Tiệm tạp hóa của gia đình bà Huỳnh Thị Tuyết

“Tính giá đất và bồi thường thiệt hại công trình, mức bồi thường mỗi m2 khoảng hơn 190 triệu đồng. Tôi đã lên phường hai lần, xác nhận đồng ý mức giá bồi thường” – chồng bà Tuyết chia sẻ.

Gia đình bà Tuyết có 4 nhân khẩu, 2 người con lập gia đình đã ra ở riêng. Vợ chồng bà Tuyết duy trì nhịp sống với tiệm tạp hóa.

“Buôn bán đã quen, nếu lên chung cư tái định cư sẽ buồn. Vì vậy, chúng tôi cũng dự định nhận tiền bồi thường và tự lo chỗ ở mới để tiếp tục việc buôn bán” - chồng bà Tuyết chia sẻ.

Bàn giao mặt bằng trong quý I/2027

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Đường Tôn Thất Thuyết

Theo đó, UBND các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội và Khánh Hội được giao chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 các địa phương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai phương án này đến ngày 26/12.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo từng khu vực đủ điều kiện trước ngày 31/3/2027.

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét nhu cầu, khả năng bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư phục vụ dự án. Đồng thời, sở hướng dẫn, đề xuất phương án bố trí tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, bảo đảm phù hợp với tiến độ thu hồi đất và bàn giao mặt bằng.

Công viên đường Tôn Thất Thuyết nhìn từ cầu Tân Thuận 1

Trước đó, các địa phương đã niêm yết dự thảo đơn giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên dọc kênh Tẻ ở TPHCM.

Theo đó, đơn giá cao nhất là hơn 210 triệu đồng/m2, vị trí 2 mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Thần Hiến. Đơn giá này cao hơn mức 117 triệu đồng/m2 tại bảng giá đất của thành phố theo Nghị quyết 87/2025 của HĐND TPHCM.