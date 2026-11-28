Lãi vay cố định 3%/năm tiếp sức cho người mua căn nhà đầu tiên tại Vinhomes

Ưu đãi cố định lãi suất 3%/năm trong 18 tháng giúp người mua căn nhà đầu tiên tại Vinhomes hưởng mức lãi vay thấp hơn nhiều lần so với thị trường và có cơ sở tính toán chính xác chi phí vay trong giai đoạn đầu. Mỗi tỷ đồng dư nợ chỉ phát sinh khoảng 2,5 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, giúp các gia đình trẻ cân đối giữa giảm khoản vay và giữ tiền mặt dự phòng.

Tận dụng lãi vay thấp, giữ tiền mặt cho các kế hoạch đầu đời

Với những người mua căn nhà đầu tiên, bài toán tài chính không chỉ nằm ở số tiền cần vay ngân hàng mà còn ở khoản tiết kiệm cần giữ lại sau khi hoàn tất giao dịch. Dùng thêm tiền tích lũy để giảm dư nợ giúp tiết kiệm lãi vay, nhưng giữ lại một phần vốn cũng mang ý nghĩa quan trọng. Đây là nguồn dự phòng để gia đình trang trải sinh hoạt, sắm sửa nội thất và thích ứng với những khoản chi phát sinh khi chuyển về nhà mới.

Khi mua nhà Vinhomes, khách hàng có thể lựa chọn gói ưu đãi cố định lãi suất chỉ 3%/năm trong 18 tháng. Cơ chế này giúp người mua chủ động dự trù chi phí lãi vay trong giai đoạn đầu, từ đó cân đối khoản vay, vốn tự có và ngân sách dự phòng.

Chẳng hạn, một cặp vợ chồng trẻ tại Quảng Ninh đang cân nhắc căn nhà phố có giá trị 6 tỷ đồng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Hai vợ chồng tích lũy được 1,5 tỷ đồng, đồng thời được gia đình chia sẻ “Voucher Đặc quyền sở hữu nhà Vinhomes” trị giá 900 triệu đồng theo chương trình dành cho khách hàng hiện hữu.

Nếu tận dụng hạn mức vay tối đa 70% giá trị căn nhà, tương đương 4,2 tỷ đồng, kết hợp voucher 900 triệu đồng, hai vợ chồng chỉ cần sử dụng 900 triệu đồng vốn tự có, qua đó giữ lại 600 triệu đồng trong sổ tiết kiệm. Ngược lại, nếu sử dụng toàn bộ 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm cùng voucher để thanh toán, khoản vay cần thiết giảm xuống còn 3,6 tỷ đồng.

Hai phương án đều giúp gia đình sở hữu căn nhà trị giá 6 tỷ đồng, nhưng tạo ra hai cách phân bổ nguồn lực khác nhau. Một bên ưu tiên duy trì tiền mặt dự phòng, bên còn lại giảm dư nợ để tiết kiệm chi phí lãi vay.

Ưu đãi cố định lãi suất 3%/năm giúp người mua giữ lại một phần tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho ngày nhận nhà. (Ảnh: Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh)

Với lãi suất 3%/năm trong thời gian ưu đãi, khoản vay 4,2 tỷ đồng tương ứng khoảng 10,5 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, trong khi vay 3,6 tỷ đồng tiền lãi là 9 triệu đồng/tháng. Chênh lệch 600 triệu đồng dư nợ chỉ làm tăng khoảng 1,5 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Đổi lại, gia đình giữ được khoản tiền tương ứng trong ngân sách dự phòng cho con nhỏ, sinh hoạt hoặc hoàn thiện tổ ấm. Đây là lợi thế đáng kể với những cặp vợ chồng trẻ cần đồng thời giải quyết bài toán sở hữu nhà và duy trì chất lượng sống.

Miễn phí trả nợ trước hạn khi có dòng tiền tăng thêm

Trong khi đó, những gia đình chưa có nhu cầu nhận nhà ngay có thể ưu tiên dòng sản phẩm giãn xây của Vinhomes. Cơ chế này cho phép lùi thời điểm thanh toán chi phí xây dựng khoảng 18 tháng, tạo thêm khoảng đệm tài chính để người mua chuẩn bị nguồn tiền theo tiến độ.

Tại Đà Nẵng, một căn liền kề giãn xây 70 m² thuộc khu Vịnh Mây, Vinhomes Hải Vân Bay có mức giá khoảng 5,8 tỷ đồng. Trong đó, phần đất và thương mại khoảng 3,6 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 2,2 tỷ đồng.

Nếu ngân hàng giải ngân 70% giá trị đất và thương mại, khoản vay tương ứng 2,52 tỷ đồng. Người mua chỉ cần chuẩn bị 1,08 tỷ đồng vốn tự có hoặc kết hợp voucher hợp lệ để giảm phần vốn phải bỏ ra ban đầu.

Với lãi suất 3%/năm trong 18 tháng, khoản vay 2,52 tỷ đồng tương ứng khoảng 6,3 triệu đồng tiền lãi/tháng trên dư nợ gốc. Trong khi đó, phần xây dựng 2,2 tỷ đồng có lịch thanh toán riêng theo tiến độ xây, giúp người mua không phải dành toàn bộ nguồn tiền để chi trả cùng lúc.

Với dòng sản phẩm giãn xây, người mua chỉ cần thu xếp vốn cho phần đất và thương mại trước, giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu. (Ảnh: Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng)

Gói vay cố định lãi suất trong 18 tháng phù hợp với những gia đình dự kiến có thêm nguồn thu nhập như tiền thưởng, lợi nhuận kinh doanh để trả bớt gốc trong kỳ ưu đãi, nhất là khi chương trình hỗ trợ toàn bộ phí trả nợ trước hạn theo chính sách.

Trong khi đó, nếu muốn trả gốc dần từ tiền lương trong nhiều năm mà không lo biến động thị trường, người mua có thể cân nhắc các kỳ hạn dài hơn, lên tới 60 tháng với lãi suất cố định 9%/năm.

Lựa chọn kỳ hạn vay phù hợp với nhịp tăng trưởng thu nhập giúp các gia đình trẻ an tâm tận hưởng không gian sống mới tại các đại đô thị Vinhomes. (Ảnh: Vinhomes Sài Gòn Park, TP.HCM)

Với người mua căn nhà đầu tiên, giá trị của gói vay không chỉ nằm ở mức lãi suất thấp mà còn ở khả năng chủ động quản lý dòng tiền. Người lần đầu ra ở riêng có thể giữ lại ngân sách để sắm sửa căn bếp, trang bị nội thất; người chọn nhà giãn xây có thêm thời gian tích lũy cho giai đoạn hoàn thiện. Khi chi phí lãi vay được lượng hóa rõ ràng, các gia đình trẻ có thêm cơ sở lựa chọn khoản vay vừa sức, giảm áp lực tài chính và vững vàng hơn trên hành trình an cư.