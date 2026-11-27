Kinh Đô - Vinhomes Royal Island đưa những trải nghiệm triệu đô thành thú chơi bên nhà cho cư dân

Một vòng golf cùng bạn hữu, buổi học cưỡi ngựa hay hành trình du thuyền thưởng ngoạn hoàng hôn trên sông thường đòi hỏi thời gian và sự chuẩn bị riêng. Tại Kinh Đô, Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), hệ sinh thái thể thao và trải nghiệm của thành phố đảo đưa những trải nghiệm triệu đô ấy trở thành thú chơi bên nhà, chủ nhân dễ dàng theo đuổi mỗi ngày.

Từ vị trí cửa ngõ Vinhomes Royal Island, Kinh Đô kết nối với toàn bộ hệ sinh thái thể thao, giải trí và trải nghiệm đa dạng của thành phố đảo Vũ Yên.

Duy trì đam mê với những môn thể thao quý tộc mỗi ngày

Với người yêu golf, một buổi ra sân thường bắt đầu từ trước cú phát bóng đầu tiên. Đó là việc sắp xếp công việc, hẹn bạn chơi, đặt lịch và tính toán thời gian di chuyển. Một cuộc hẹn kéo dài vài giờ có thể chiếm gần trọn ngày nếu sân golf nằm xa nơi sinh sống.

Sự hiện diện của sân Vinpearl Golf 36 hố, quy mô khoảng 160 ha ngay trên đảo Vũ Yên, vì thế mang đến một điều kiện thuận lợi cho những cư dân Kinh Đô yêu thích bộ môn này.

Thay vì phải lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, gia chủ có thêm lựa chọn sắp xếp những buổi chơi phù hợp với lịch trình. Đó có thể là cuộc gặp cùng nhóm bạn quen thuộc, một vòng golf cuối tuần hoặc khoảng thời gian dành riêng để rèn luyện kỹ năng.

Golf không chỉ hấp dẫn bởi trải nghiệm vận động giữa cảnh quan rộng mở. Với nhiều người, sức hút còn nằm ở quá trình hoàn thiện từng cú đánh, sự tập trung qua mỗi hố golf và những cuộc trò chuyện giữa bạn chơi trên sân.

Sân Vinpearl Golf 36 hố quy mô khoảng 160 ha mang đến không gian thể thao và giao lưu cho những người yêu golf tại Kinh Đô

Trong khi đó, tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, người tham gia có cơ hội tìm hiểu một bộ môn đòi hỏi sự phối hợp giữa thể lực, khả năng giữ thăng bằng và tương tác với ngựa. Khác với những hoạt động có thể nhanh chóng trải nghiệm trong một buổi, cưỡi ngựa cần sự làm quen và rèn luyện theo từng giai đoạn.

Từ việc hiểu những tín hiệu của ngựa, học cách điều chỉnh tư thế đến phối hợp chuyển động, mỗi kỹ năng đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung.

Với các gia đình có con nhỏ, sự hiện diện của Học viện phong cách quý tộc châu Âu ngay trên đảo tạo cơ hội tìm hiểu những chương trình trải nghiệm, đào tạo phù hợp với độ tuổi. Một lần làm quen có thể khơi dậy hứng thú; những buổi học tiếp theo sẽ giúp sở thích ấy phát triển.

Học viện cưỡi ngựa đưa bộ môn thể thao quý tộc trở thành một tiện ích sống của chủ nhân Kinh Đô

Đối với cư dân Kinh Đô, những môn thể thao thượng lưu như golf và cưỡi ngựa không còn chỉ là những trải nghiệm được tìm đến trong một chuyến đi đặc biệt. Khi các điểm đến hiện diện trong cùng đô thị, gia đình có thêm sự chủ động để lựa chọn hoạt động phù hợp với sở thích và quỹ thời gian của từng thành viên.

Đặc quyền “làm chủ” những điểm đến danh giá

Bên cạnh các hoạt động trên sân cỏ và trường tập, Royal Marina bổ sung một sắc thái khác cho hệ sinh thái trải nghiệm của cư dân Kinh Đô.

Có quy mô gần 10 ha, bến du thuyền được phát triển với khu vực neo đậu, nhà đón tiếp cùng hệ thống dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động du thuyền. Đây là một điểm nhấn hạ tầng gắn với lợi thế sông nước của đô thị đảo Vũ Yên.

Sự hiện diện của một bến du thuyền lớn bậc nhất miền Bắc ngay trong lòng đô thị không chỉ bổ sung một loại hình dịch vụ cao cấp. Tiện ích hạng sang này còn mở ra những lựa chọn giao lưu, khám phá và trải nghiệm sông nước khác biệt, không dành cho số đông.

Bến du thuyền Royal Marina có quy mô gần 10 ha, lớn bậc nhất miền Bắc.

Đặt cạnh nhau, golf, cưỡi ngựa và du thuyền không đơn thuần là ba tiện ích biểu trưng cho phong cách sống thượng lưu. Mỗi hoạt động đáp ứng một nhu cầu khác nhau, từ rèn luyện kỹ năng, theo đuổi đam mê, gặp gỡ bạn hữu đến khám phá những trải nghiệm mới.

Một gia chủ có thể duy trì lịch chơi golf cùng nhóm bạn thân thiết. Một thành viên khác trong gia đình lại tìm thấy niềm yêu thích với cưỡi ngựa. Đến một dịp phù hợp, cả nhà có thể lựa chọn hoạt động gắn với không gian sông nước của thành phố đảo.

Đây cũng là một lợi thế an cư tại Kinh Đô. Phân khu nằm ở vị trí cửa ngõ Vinhomes Royal Island, kết nối với các tuyến giao thông nội đảo và hệ thống tiện ích đã hình thành trong toàn đô thị. Từ không gian biệt thự riêng tư trong khu compound, gia chủ có thể tiếp cận những điểm đến thể thao, giải trí và dịch vụ bất kỳ khi nào có nhu cầu, thay vì phải dành riêng những chuyến đi xa cho từng trải nghiệm.

Có những thú chơi bắt đầu bằng một lần thử, nhưng được nuôi dưỡng bởi những cuộc hẹn lặp lại, quá trình rèn luyện và niềm vui tích lũy qua năm tháng. Tại Kinh Đô, đặc quyền không chỉ là “làm chủ” những điểm đến danh giá, mà còn là có thêm điều kiện để theo đuổi những điều mình yêu thích.