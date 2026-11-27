Từ vị trí cửa ngõ Vinhomes Royal Island, Kinh Đô kết nối với toàn bộ hệ sinh thái thể thao, giải trí và trải nghiệm đa dạng của thành phố đảo Vũ Yên.
Duy trì đam mê với những môn thể thao quý tộc mỗi ngày
Với người yêu golf, một buổi ra sân thường bắt đầu từ trước cú phát bóng đầu tiên. Đó là việc sắp xếp công việc, hẹn bạn chơi, đặt lịch và tính toán thời gian di chuyển. Một cuộc hẹn kéo dài vài giờ có thể chiếm gần trọn ngày nếu sân golf nằm xa nơi sinh sống.
Sự hiện diện của sân Vinpearl Golf 36 hố, quy mô khoảng 160 ha ngay trên đảo Vũ Yên, vì thế mang đến một điều kiện thuận lợi cho những cư dân Kinh Đô yêu thích bộ môn này.
Thay vì phải lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, gia chủ có thêm lựa chọn sắp xếp những buổi chơi phù hợp với lịch trình. Đó có thể là cuộc gặp cùng nhóm bạn quen thuộc, một vòng golf cuối tuần hoặc khoảng thời gian dành riêng để rèn luyện kỹ năng.
Golf không chỉ hấp dẫn bởi trải nghiệm vận động giữa cảnh quan rộng mở. Với nhiều người, sức hút còn nằm ở quá trình hoàn thiện từng cú đánh, sự tập trung qua mỗi hố golf và những cuộc trò chuyện giữa bạn chơi trên sân.
Trong khi đó, tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, người tham gia có cơ hội tìm hiểu một bộ môn đòi hỏi sự phối hợp giữa thể lực, khả năng giữ thăng bằng và tương tác với ngựa. Khác với những hoạt động có thể nhanh chóng trải nghiệm trong một buổi, cưỡi ngựa cần sự làm quen và rèn luyện theo từng giai đoạn.
Từ việc hiểu những tín hiệu của ngựa, học cách điều chỉnh tư thế đến phối hợp chuyển động, mỗi kỹ năng đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung.
Với các gia đình có con nhỏ, sự hiện diện của Học viện phong cách quý tộc châu Âu ngay trên đảo tạo cơ hội tìm hiểu những chương trình trải nghiệm, đào tạo phù hợp với độ tuổi. Một lần làm quen có thể khơi dậy hứng thú; những buổi học tiếp theo sẽ giúp sở thích ấy phát triển.
Đối với cư dân Kinh Đô, những môn thể thao thượng lưu như golf và cưỡi ngựa không còn chỉ là những trải nghiệm được tìm đến trong một chuyến đi đặc biệt. Khi các điểm đến hiện diện trong cùng đô thị, gia đình có thêm sự chủ động để lựa chọn hoạt động phù hợp với sở thích và quỹ thời gian của từng thành viên.
Đặc quyền “làm chủ” những điểm đến danh giá
Bên cạnh các hoạt động trên sân cỏ và trường tập, Royal Marina bổ sung một sắc thái khác cho hệ sinh thái trải nghiệm của cư dân Kinh Đô.
Có quy mô gần 10 ha, bến du thuyền được phát triển với khu vực neo đậu, nhà đón tiếp cùng hệ thống dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động du thuyền. Đây là một điểm nhấn hạ tầng gắn với lợi thế sông nước của đô thị đảo Vũ Yên.
Sự hiện diện của một bến du thuyền lớn bậc nhất miền Bắc ngay trong lòng đô thị không chỉ bổ sung một loại hình dịch vụ cao cấp. Tiện ích hạng sang này còn mở ra những lựa chọn giao lưu, khám phá và trải nghiệm sông nước khác biệt, không dành cho số đông.
Đặt cạnh nhau, golf, cưỡi ngựa và du thuyền không đơn thuần là ba tiện ích biểu trưng cho phong cách sống thượng lưu. Mỗi hoạt động đáp ứng một nhu cầu khác nhau, từ rèn luyện kỹ năng, theo đuổi đam mê, gặp gỡ bạn hữu đến khám phá những trải nghiệm mới.
Một gia chủ có thể duy trì lịch chơi golf cùng nhóm bạn thân thiết. Một thành viên khác trong gia đình lại tìm thấy niềm yêu thích với cưỡi ngựa. Đến một dịp phù hợp, cả nhà có thể lựa chọn hoạt động gắn với không gian sông nước của thành phố đảo.
Đây cũng là một lợi thế an cư tại Kinh Đô. Phân khu nằm ở vị trí cửa ngõ Vinhomes Royal Island, kết nối với các tuyến giao thông nội đảo và hệ thống tiện ích đã hình thành trong toàn đô thị. Từ không gian biệt thự riêng tư trong khu compound, gia chủ có thể tiếp cận những điểm đến thể thao, giải trí và dịch vụ bất kỳ khi nào có nhu cầu, thay vì phải dành riêng những chuyến đi xa cho từng trải nghiệm.
Có những thú chơi bắt đầu bằng một lần thử, nhưng được nuôi dưỡng bởi những cuộc hẹn lặp lại, quá trình rèn luyện và niềm vui tích lũy qua năm tháng. Tại Kinh Đô, đặc quyền không chỉ là “làm chủ” những điểm đến danh giá, mà còn là có thêm điều kiện để theo đuổi những điều mình yêu thích.
|Kinh Đô - Vinhomes Riverside của giới tinh hoa đất Cảng
Tọa lạc tại cửa ngõ Vinhomes Royal Island, tiếp giáp trực tiếp cả cầu Vũ Yên 1 và cầu Hoàng Gia, khu Kinh Đô sở hữu lợi thế độc nhất, kết nối hai trung tâm đô thị của Hải Phòng, gồm trung tâm hiện hữu và trung tâm hành chính mới tại Thủy Nguyên.
Kinh Đô được quy hoạch theo mô hình compound khép kín, mang đến bộ sưu tập biệt thự mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải và Tân cổ điển sang trọng. Khác với nhiều phân khu khác của đô thị đảo, Kinh Đô được định vị như một miền sống sinh thái ven sông, gợi nhắc dấu ấn Vinhomes Riverside Hà Nội với mặt nước rộng và những dải taluy cỏ xanh trải dài phía sau mỗi căn nhà.
Đặc biệt, Kinh Đô sở hữu hệ tiện ích nội khu nổi bật, gồm hai bể bơi, công viên thể thao đa bộ môn và công viên ven sông rộng 3,8 ha, dài 1,6 km, tạo nên trải nghiệm sống nghỉ dưỡng thượng lưu giữa lòng đô thị đảo.