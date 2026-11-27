Solina Signature by Wyndham ra mắt đội ngũ đại sứ theo phong cách thảm đỏ

Từ sân khấu thiết kế độc đáo đến phong cách đón tiếp có một không hai, C-Holdings đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của Solina Signature by Wyndham đến các đại sứ.

Chiều 26/11, tại trung tâm sự kiện White Palace (TP. HCM), Công ty Cổ phần C-Holdings của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã tổ chức sự kiện The Ambassador of Selection, ra mắt đội ngũ đại sứ của dự án Solina Signature by Wyndham tại Vũng Tàu.

Các đại sứ được tuyển chọn dựa trên bốn tiêu chí: kiến thức, kỹ năng, phong thái và hình ảnh. Sau lễ ra mắt, họ sẽ đại diện dự án trong các buổi gặp gỡ và tư vấn khách hàng.

Đưa kiến trúc biển đồi lên sân khấu ra mắt

Các buổi khởi động dự án bất động sản thường xoay quanh phần phát biểu, công bố chính sách bán hàng và nghi thức kích hoạt trong không khí sôi động. The Ambassador of Selection chọn một hướng khác: chương trình được dàn dựng như buổi ra mắt gương mặt đại diện của các thương hiệu thời trang và xa xỉ phẩm, với đại sứ là tâm điểm.

Điểm nhấn là sân khấu giật cấp, theo đơn vị tổ chức là lần đầu được sử dụng tại một sự kiện ra mắt dự án bất động sản. Các bậc phủ cỏ xanh xếp tầng ở trung tâm, phía sau là phông nền lớn phản chiếu hình ảnh hai tòa tháp ven bãi biển Thủy Tiên. Thiết kế mô phỏng kiến trúc biển đồi phong cách Ý của dự án, nơi các tầng nhà lùi dần để dành khoảng mở cho ban công và cây xanh hướng biển.

Trên nền sân khấu ấy, từng đại sứ lần lượt sải bước theo nhịp nhạc, dừng lại ở vị trí trung tâm và chào khán giả, tương tự cách một show diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập. Ánh sáng, âm nhạc và hình ảnh trên màn LED được tiết chế, giữ cho không khí sang trọng nhưng không phô trương.

Toàn cảnh khu vực ra mắt đại sứ, thể hiện thiết kế sân khấu giật cấp. Nguồn: C-Holdings

Không khí cao cấp từ những chi tiết nhỏ

Trải nghiệm bắt đầu từ thư mời điện tử. Khi chạm vào dấu sáp trên màn hình, phong thư mở ra lời chào và thông tin chương trình.

Tại khu vực đón khách, quầy đồ uống được thiết kế với ô cửa vòm có rèm và dây chuông. Khách rung chuông để được phục vụ. Trên mỗi chiếc cốc có một ô cửa nhỏ; khi xoay vỏ cốc, hình ảnh một ngày trải nghiệm tại Solina Signature by Wyndham lần lượt hiện ra với bờ biển trải dài, sân golf, khu vui chơi giải trí kề bên... Ngay cạnh đó là khu vực chụp ảnh với những lớp vòm xanh ngọc bao quanh dòng chữ The Art of Being cùng photobooth khắc họa những công trình điểm đến ấn tượng của Vũng Tàu, tạo một phông nền check-in ấn tượng cho khách mời.

Chuỗi chi tiết này giúp đội ngũ tư vấn tự trải nghiệm cách một thương hiệu cao cấp đón tiếp khách hàng: chậm rãi, riêng tư và chú trọng cảm xúc. Đó cũng là tinh thần họ sẽ mang vào từng cuộc gặp gỡ với đối tác, khách hàng sau sự kiện.

Từ thấu hiểu khách hàng đến những cuộc hẹn ven biển

Tại sự kiện The Ambassador of Selection, ông Đoàn Hiếu Minh - Luxury Expert, người tiên phong đưa thương hiệu Rolls-Royce chính hãng về Việt Nam, chia sẻ với các đại sứ về phong thái và cách tiếp cận khách hàng thượng lưu.

Việc thấu hiểu tâm lý và sở thích của khách hàng, xây dựng niềm tin, lựa chọn những giá trị phù hợp để giới thiệu trong mỗi cuộc gặp, cũng như phong thái của người tư vấn từ cách đón tiếp đến cách lắng nghe. Với các đại sứ, đây là phần chuẩn bị trực tiếp cho công việc sau lễ ra mắt.

Ông Đoàn Hiếu Minh (bên phải) trao đổi với đội ngũ đại sứ trong chuyên đề về phong cách tư vấn khách hàng thượng lưu. Nguồn: C-Holdings

Theo C-Holdings, quy trình chăm sóc khách hàng của Solina Signature by Wyndham được xây dựng theo những tiêu chuẩn riêng, đề cao sự riêng tư, ân cần và tinh tế, từ khâu lựa chọn người đại diện, đào tạo phong thái tư vấn đến tổ chức các cuộc hẹn riêng.

Vai trò của đại sứ vì thế gắn với một nhiệm vụ cụ thể là giúp mỗi khách hàng hình dung căn hộ bên biển Thủy Tiên sẽ phù hợp thế nào với đời sống của chính họ.

Solina Signature by Wyndham: Nghệ thuật của sự hiện diện

Vũng Tàu là điểm đến biển quen thuộc của cư dân phía Nam, nhưng nguồn cung bất động sản và lưu trú cao cấp tại đây còn mỏng. Theo C-Holdings, chỉ khoảng 5% dự án tại Vũng Tàu đạt chuẩn 5 sao. Khoảng trống này là cơ sở để Solina định vị ở phân khúc hàng hiệu, hợp tác cùng thương hiệu Signature by Wyndham.

Thực tế, tinh thần The Art of Being - “Nghệ thuật của sự hiện diện” gắn liền với đặc điểm vị trí của dự án. Solina Signature by Wyndham ôm lấy bãi biển Thủy Tiên với bờ cát thoáng, nằm ngoài khu vực tập trung đông du khách của Vũng Tàu, song vẫn kết nối thuận tiện với với trung tâm thành phố qua đường 3 Tháng 2. Từ đây, người ở có thể dành buổi sáng dạo biển, chơi golf tại sân Paradise hoặc vào phố dùng bữa trong cùng một ngày.

Solina Signature by Wyndham sở hữu 5 không gian mặt nước nối liền với bãi biển Thủy Tiên. Nguồn: C-Holdings

Solina Signature by Wyndham hướng tới nhóm khách tìm kiếm sự yên tĩnh của biển nhưng không muốn tách rời nhịp sống phố thị. Tinh thần ấy cũng là cách C-Holdings lựa chọn để kể câu chuyện dự án tại The Ambassador of Selection: nhẹ nhàng, có chọn lọc và dành chỗ cho trải nghiệm.