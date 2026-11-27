3 lô 'đất vàng' ở Thủ Thiêm không có người tham gia đấu giá

TPO - 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an. Tuy nhiên, 3 lô đất không có người tham gia đấu giá, chỉ có duy nhất lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3 - 9) có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng sẽ được đấu giá vào lúc 15h30 - 16h.

Theo kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM, hôm nay (27/11), 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, 3 trong 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đưa ra đấu giá đợt này không có người tham gia. Theo quy chế, các cuộc đấu giá này không thành do hết thời hạn đăng ký nhưng không có người nộp hồ sơ.

Lô đất duy nhất được đấu giá mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), thuộc phường An Khánh, rộng hơn 5.009 m2. Khu đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2. Người tham gia đấu giá phải đặt cọc gần 349 tỷ đồng, bước trả giá 9 tỷ đồng. Phiên điểm danh và trả giá diễn ra từ 15h30 - 16h theo phương thức trả giá lên.

Lô 3 - 9 được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ, với giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng. Công trình tại đây được phép xây dựng tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người.

Ba lô đất còn lại không có người tham gia đấu giá là lô 1.K3.5.HH (3 - 12), lô 1.K3.1.OD (3 - 8) và lô 1.K3.4.HH (3 - 5). Trong đó, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3 - 12) có diện tích lớn nhất, gần 10.060 m2, đồng thời có giá khởi điểm cao nhất, trên 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2 đất.

3 trong 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đưa ra đấu giá đợt này không có người tham gia.

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng nhà ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Phiên đấu giá lô đất này dự kiến diễn ra từ 8h30 - 9h, với bước giá 20 tỷ đồng. Để tham gia, nhà đầu tư phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng và đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu trên 2.393 tỷ đồng.

Lô đất thứ hai là 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3 - 8), rộng hơn 8.568 m2, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2.

Khu đất được quy hoạch phát triển dự án nhà ở cao tối đa 10 tầng, tương đương 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Khoản tiền đặt trước đối với lô đất này là hơn 526 tỷ đồng, bước giá 13 tỷ đồng. Phiên đấu giá lô 3 - 8 dự kiến diễn ra từ 10 - 10h30.

Lô đất tiếp theo là 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5) được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ. Lô 3 - 5 rộng hơn 6.446 m2, có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, được phép xây dựng tối đa 6 tầng với quy mô dân số khoảng 608 người. Lô 3-5 dự kiến đưa ra đấu giá từ 14 -14h30.

Trước đó, vào cuối năm 2021, bốn khu đất này từng có tổng giá trúng 37.346 tỷ đồng, riêng lô 3 - 12 được trả 24.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, các doanh nghiệp trúng đấu giá lần lượt bỏ cọc nên TPHCM đã hủy kết quả và lên kế hoạch đấu giá lại.