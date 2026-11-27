Đại đô thị tích hợp – đòn bẩy khai mở tiềm năng kinh tế biển của siêu đô thị TP.HCM

Siêu đô thị TP.HCM đang sở hữu một lợi thế sẵn có hiếm thấy về tài nguyên và không gian kinh tế biển. Song để đánh thức và khai thác tối đa nguồn lực này, các đại đô thị tích hợp được kỳ vọng là mắt xích quan trọng, bổ sung hệ sinh thái dịch vụ chuẩn quốc tế.

Bài toán thu hút và giữ dòng tiền

Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm xác định cực phía Nam là cực kinh tế biển chiến lược, với trọng tâm phát triển cảng biển, thương mại tự do và công nghiệp năng lượng. Trong khi, Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm được định hình là một trong năm trung tâm vệ tinh bổ trợ cho các cực động lực.

Quy hoạch TP.HCM xác định cực phía Nam là cực kinh tế biển chiến lược.

Thực tế, khu vực dải biển Đông Nam TPHCM này đã sớm định hình vị thế của một trung tâm đô thị biển, lưu trú và dịch vụ sầm uất bậc nhất phía Nam. Khu vực sở hữu một không gian ven biển hiếm có với một cấu trúc lãnh thổ đặc biệt, mang tính bán đảo, trong cùng một không gian hội tụ đầy đủ các yếu tố núi - biển - bãi tắm - sinh thái.

Phía Đông là không gian gắn với công nghiệp biển và các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi. Sự hiện diện của cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải từ lâu đã khẳng định vai trò chiến lược cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ. Trong khi phía Tây là dải bờ biển sở hữu những bãi tắm đẹp, điều kiện tự nhiên thuận lợi với nền tảng du lịch lâu năm.

Cùng với bước ngoặt "mở khóa bầu trời" từ siêu cửa ngõ hàng không quốc tế Long Thành, mạng lưới kết nối nội – ngoại đa phương thức hình thành từ các đường bay trên không trung đến hệ thống metro và cao tốc liên vùng mặt đất. Theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 từ ngày 24/12/2026, tổng sản lượng khai thác dự kiến đến ngày 27/3/2027 đạt tối đa 226 chuyến bay/tuần.

Hạ tầng kết nối đa phương thức tạo đòn bẩy bứt phá cho vùng biển Vũng Tàu.

Vị thế cùng vai trò đầu tàu của vùng biển Đông Nam TP.HCM càng được mở rộng, khi nằm trên trục liên kết giữa các trung tâm kinh tế Đông Nam Bộ và điểm hội tụ chiến lược của dòng khách và dòng vốn quốc tế.

Tuy nhiên, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng thuận lợi mới chỉ là điều kiện cần. Để Đông Nam TP.HCM phát triển tương xứng với tiềm năng, bài toán đặt ra không chỉ là đón thêm khách đến biển, mà còn là tạo ra nhiều lý do để họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại thường xuyên hơn, thậm chí là nhu cầu an cư gắn với công việc và chất lượng sống.

Blanca City và khát vọng kiến tạo điểm đến giải trí biển hàng đầu Đông Nam Bộ

Và lời giải cho bài toán đánh thức tiềm năng vùng biển Đông Nam TP.HCM đang được kiểm chứng rõ nét bằng dòng vốn đổ bộ của các "sếu đầu đàn" trong lĩnh vực bất động sản và du lịch.

Đô thị biển Blanca City hơn 96,6 ha của Sun Group tái định hình diện mạo dải biển Bãi Sau.

Dẫn dắt làn sóng này là nguồn lực gần 37.000 tỷ đồng từ Sun Group với Blanca City - dự án đô thị biển theo mô hình “All-in-one” đầu tiên tại khu vực. Sở hữu quy mô lên tới 96,6 ha, Blanca City đang từng bước tái định hình diện mạo dải biển Bãi Sau dựa trên hệ sinh thái trụ cột: giải trí, bất động sản gắn liền với hệ thống thương mại, lưu trú và dịch vụ chuẩn mực.

Blanca City nổi bật với “đặc sản Sun Group” mang tên Sun World Vung Tau, với quy mô khủng 15 ha, được đầu tư 20 trò chơi và gần 100 làn trượt nước và xác lập tới 2 kỷ lục thế giới. Cán đích vượt tiến độ 2 tháng và chính thức khai trương từ tháng 2/2026, công viên nhanh chóng trở thành thỏi nam châm mới của biển Bãi Sau khi thu hút 5.000 – 6.000 lượt khách vào các mùa cao điểm như Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh hay du lịch hè.

Không chỉ bổ sung lựa chọn vui chơi ban ngày, công viên còn kéo dài hoạt động giải trí sang buổi tối với các chương trình âm nhạc và pháo hoa độc đáo vào dịp cuối tuần, góp phần đa dạng hóa hoạt động du lịch.

Tiến độ toàn cảnh Blanca City tháng 11/2026 với điểm nhấn Sun World Vung Tau.

Kết nối đồng bộ với chuỗi công trình quy mô trong tương lai gồm trung tâm thương mại mặt biển rộng tới 5 ha, tổ hợp khách sạn quốc tế 5 sao Marriott…, Blanca City dưới bàn tay và kinh nghiệm gần hai thập kỷ phát triển của Sun Group, được kỳ vọng sẽ kéo về dòng khách du lịch quốc tế và tệp khách chi tiêu cao, đồng thời giải quyết triệt để bài toán giữ chân du khách lưu trú dài ngày thay vì chỉ dừng lại ở những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Không chỉ hướng đến du khách, Blanca City còn được định hướng trở thành không gian an cư ven biển với hệ thống tiện ích xã hội và cảnh quan tích hợp trong cấu trúc đô thị. Từ trường học liên cấp, tổ hợp y tế, trung tâm văn hóa - thể thao đến chuỗi công viên chủ đề và công viên cảnh quan, hệ sinh thái này đủ điều kiện giữ chân đội ngũ chuyên gia, trí thức và những người làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ chất lượng cao.

Năng lực triển khai dự án cũng đang được thể hiện qua tiến độ thực tế. Chỉ sau hơn một năm thi công, Blanca City đã bắt đầu bàn giao hơn 300 căn nhà phố, biệt thự Casa từ cuối tháng 10/2026. Song song với dòng sản phẩm thấp tầng, sự bổ sung của các tổ hợp căn hộ cao tầng như Blanca, Beacon Tower, Beachtro Tower, tiếp tục gia tăng lựa chọn an cư và đầu tư tại đô thị biển.

Phối cảnh Beachtro Tower – tổ hợp căn hộ nâng tầm chuẩn sống và đầu tư ven biển.

Có thể thấy, vai trò của các đại đô thị trong việc mở rộng phát triển đa lĩnh vực tại các địa phương như những “hạt nhân” để hình thành các trung tâm phát triển mới. Khi được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng, dịch vụ và các điểm đến giải trí, những khu vực này sẽ có khả năng tự tạo ra sức hút đối với cư dân và doanh nghiệp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đô thị lõi. Đây cũng là điều kiện để các địa phương khai thác hiệu quả hơn lợi thế riêng về công nghiệp, du lịch, logistics hay dịch vụ.