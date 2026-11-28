Tổ hợp du lịch biển 39 ha khởi động sau nhiều năm đình trệ

TPO - Lãnh đạo TP Đà Nẵng kỳ vọng việc tái khởi động tổ hợp du lịch biển quy mô 39 ha sẽ tạo cú hích cho du lịch cao cấp, thu hút đầu tư, tạo hàng nghìn việc làm và tăng nguồn thu ngân sách bền vững.

Ngày 28/11, tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2 ven biển Đà Nẵng với tổng quy mô khoảng 39 ha được tái khởi động sau nhiều năm "đứng bánh".

Tổ hợp dự án DAP là một trong số 2.035 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát đã và đang được TP Đà Nẵng quyết liệt xử lý, tháo gỡ vướng mắc tính đến tháng 11/2026.

Khu vực dự án tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP, DAP1, DAP2 ven biển Đà Nẵng.

Tổ hợp dự án có vị trí đắc địa nằm trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, kết nối với cảnh quan biển Non Nước và không gian sông Cổ Cò. Tuy nhiên, do những khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý qua nhiều thời kỳ, dự án bị gián đoạn hơn chục năm qua.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã rà soát bổ sung tổ hợp DAP, DAP1, DAP2 vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ.

"Đây được xem là bước quan trọng để các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tiếp tục xử lý những tồn tại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, sớm đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", ông Hưng cho biết.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi động dự án.

Lãnh đạo thành phố cũng kỳ vọng, với lợi thế vị trí ven biển và cảnh quan tự nhiên, tổ hợp sẽ hình thành các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao, góp phần nâng tầm du lịch Đà Nẵng.

Theo định hướng của chủ đầu tư, điểm nhấn của tổ hợp là các tòa khách sạn, căn hộ cao cấp tiêu chuẩn 7 sao với tầm nhìn hướng biển; hệ thống biệt thự biệt lập, trung tâm hội nghị quốc tế, nhà hàng cao cấp và tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Lãnh đạo Đà Nẵng kỳ vọng về dự án quy mô ven biển sau khi được tháo gỡ vướng mắc. Video: Nguyễn Thành

Phía Bắc dự án dự kiến bố trí khu bãi tắm kết hợp công viên công cộng rộng khoảng 3 ha, phục vụ người dân và du khách với các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí.

Theo lãnh đạo Đà Nẵng, việc tái khởi động tổ hợp dự án này không chỉ khơi thông một dự án đã đình trệ nhiều năm mà còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - du lịch, thu hút đầu tư, tạo hàng nghìn việc làm chất lượng cao và đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách thành phố.