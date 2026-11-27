TPO - Dù được bố trí hàng trăm triệu đồng cho công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, nhiều vị trí thi công tuyến đường hơn 5 km ở Hưng Yên vẫn thiếu rào chắn, biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.
TPO - Đường Tân An - Bình Hiệp dài 63 km, kết nối trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Long An với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, góp phần tăng cường kết nối nội tỉnh và liên vùng giữa Đông Nam bộ với Đồng bằng sông Cửu Long.
TPO - Hàng trăm nhân sự, máy móc được huy động mỗi ngày thi công liên tục tại Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường, vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, để có thể hoàn thành vào tháng 12 tới.
TPO - Sau khi rơi xuống khe tường giữa hai nhà dân, một nam thanh niên ở Đắk Lắk bị thương, mắc kẹt hơn 3 giờ trước khi được cảnh sát giải cứu.
TPO - Cả nước hiện còn thiếu gần 98.000 giáo viên mầm non, phổ thông, trong khi chỉ khoảng 60% công chức phụ trách giáo dục cấp xã có chuyên môn phù hợp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về tháo gỡ điểm nghẽn tuyển dụng và nâng cao năng lực quản lý giáo dục ở cơ sở.
TPO - Thông qua hệ thống camera AI giám sát giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện 2.555 trường hợp phương tiện vi phạm về tốc độ. Đáng chú ý, có 105 tài xế chạy quá tốc độ trên 20 km/h, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.
TPO - Dự án xây dựng tuyến đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh dài gần 9 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 1.979 tỷ đồng được kỳ vọng tăng cường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Bình.
TPO - Tỉnh Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan mới, chuẩn bị đưa bộ máy đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.
TPO - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cần làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo.
TPO - Sau hơn 54 năm nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Mão được đón về an táng tại quê nhà Nghệ An. Cuộc trở về trong vòng tay gia đình, quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách khiến nhiều người nghẹn ngào, xúc động.
TPO - Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2026 có thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, nhấn mạnh việc xác định hành vi phạm tội của cá nhân và mối liên hệ giữa hành vi đó với pháp nhân.
TPO - Hôm nay (27/11), miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều nền nhiệt tăng mạnh. Miền Trung từ hôm nay bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.
TP - Tại nhiều khu chung cư tập thể cũ ở Hà Nội, tầng một và khuôn viên chung được tận dụng mở hàng quán ăn uống, đặt bình gas sát khu vực sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy cho nhiều hộ dân sinh sống xung quanh.
TPO - Vào năm 1994, ba học sinh đã phát hiện trống đồng trong hang núi, rồi giao nộp cho chính quyền. Nhưng sau đó, trống đồng bị 'mất tung tích' do hồ sơ bàn giao không đầy đủ, nguyên vẹn. Sau 32 năm, hiện vật được xác định đang trưng bày tại bảo tàng Ninh Bình.
TPO - Nguồn nước từ sông Đà sẽ được điều hoà, phân phối vào lưu vực sông Đáy nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, đồng thời 47 hệ thống thu gom, xử lý nước thải ven sông Nhuệ - Đáy sẽ được xây mới, nhằm ‘hồi sinh’ hệ thống sông quan trọng của miền Bắc.
TPO - Việt Nam có hệ thống sông ngòi chằng chịt, với hơn 700 hồ thuỷ điện lớn. Hệ sinh thái thuỷ sinh đa dạng là nguồn “vàng trắng” thủy sản dồi dào. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nếu được nuôi trồng và quản lý đúng cách, đến năm 2030, mỗi năm các hồ chứa lớn của Việt Nam sẽ đem lại tới 16 nghìn tỷ đồng. Vậy nhưng, tiếc thay, với những gì chúng tôi khảo sát…
TPO - TPHCM dự kiến hỗ trợ 7.500 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động khó khăn về quê đón Tết Đinh Mùi 2027. Người lao động đăng ký thông qua công đoàn cơ sở hoặc đơn vị công đoàn phụ trách nơi làm việc.