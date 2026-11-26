TPHCM hỗ trợ 7.500 vé về quê đón Tết 2027, người lao động đăng ký ở đâu?

TPO - TPHCM dự kiến hỗ trợ 7.500 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động khó khăn về quê đón Tết Đinh Mùi 2027. Người lao động đăng ký thông qua công đoàn cơ sở hoặc đơn vị công đoàn phụ trách nơi làm việc.

Ngày 26/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Bùi Công Hoan - Phó trưởng bộ phận Chính sách pháp luật - quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM, thông tin về kế hoạch hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2027.

Theo đó, các chương trình do TPHCM tổ chức dự kiến hỗ trợ 5.000 vé xe, khởi hành ngày 31/1/2027 (24 tháng Chạp), 2.000 vé tàu khởi hành ngày 1/2/2027 (25 tháng Chạp) và 500 vé máy bay, khởi hành ngày 2/2/2027 (26 tháng Chạp).

Công nhân làm việc tại một khu chế xuất tại TPHCM. Ảnh: Uyên Phương

Ngoài ra, chương trình “Chuyến tàu công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ 1.200 vé khứ hồi. Lượt đi vào các ngày 31/1, 1/2 và 2/2/2027, lượt về ngày 12/2/2027, tức mùng 7 Tết.

Chương trình “Chuyến bay công đoàn” dự kiến hỗ trợ 260 vé khứ hồi, với lượt đi ngày 1/2/2027, lượt về vào các ngày 10/2 và 15/2/2027, tức mùng 5 và mùng 10 Tết.

Số lượng vé và lịch trình trên là dự kiến, giờ khởi hành, tuyến đi, điểm đón, trả khách sẽ được thông báo đến từng người sau khi thống nhất với đơn vị vận chuyển và phê duyệt danh sách.

Theo ông Hoan, chương trình của TPHCM hướng đến đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về quê đón Tết và phù hợp với lịch trình, tuyến vận chuyển.

Đối với chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người được xét hỗ trợ là Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31/10/2026, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc và thuộc diện khó khăn theo tiêu chí chương trình.

Chuyến bay ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đón Tết, chuyến tàu ưu tiên người từ 2 năm chưa về quê. Người tham gia phải cam kết trở lại làm việc theo lịch của doanh nghiệp.

Người lao động được xem xét hỗ trợ thêm tối đa 1 người thân đi cùng chuyến bay và không quá 3 người thân đi cùng chuyến tàu trong chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Riêng chương trình vé xe của TPHCM không bố trí thêm vé cho người thân ngoài danh sách đã được duyệt.

Người lao động có nhu cầu đăng ký tại công đoàn cơ sở, cung cấp thông tin về hoàn cảnh, hành trình, số năm chưa về quê đón Tết cùng các giấy tờ cần thiết để xuất vé.

Tại nơi chưa có công đoàn cơ sở, người lao động liên hệ công đoàn phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị công đoàn được giao phụ trách để được hướng dẫn.

Đối với chương trình vé xe của TPHCM, các đơn vị phải gửi hồ sơ tổng hợp về Liên đoàn Lao động TPHCM trước ngày 20/12/2026. Vì vậy, công đoàn cơ sở sẽ tiếp nhận đăng ký sớm hơn để có thời gian xét chọn, tổng hợp danh sách.

Vé tàu và vé máy bay có thời hạn đăng ký riêng theo từng chương trình. Người lao động cần liên hệ công đoàn cơ sở hoặc công đoàn quản lý trực tiếp để xác nhận chỉ tiêu và thời hạn còn tiếp nhận hồ sơ.

Sau khi danh sách được phê duyệt, đơn vị tổ chức sẽ thông báo kết quả, hướng dẫn nhận vé và thủ tục đi lại.