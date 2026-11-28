Nhận nhà ngay chỉ với 450 triệu đồng: Destino Centro tiếp sức gia đình trẻ chạm tổ ấm đầu tiên

Không chỉ mang đến chính sách tài chính linh hoạt, Destino Centro đang tiến gần đến cột mốc bàn giao những căn hộ đầu tiên, giúp các gia đình trẻ rút ngắn thời gian chờ đợi, sớm sở hữu tổ ấm và ổn định cuộc sống.





Chính sách tài chính mới tiếp sức cho gia đình trẻ

Với nhiều gia đình trẻ, sở hữu căn hộ đầu tiên không chỉ là câu chuyện tích lũy đủ tiền mua nhà mà còn là bài toán cân đối tài chính lâu dài. Bên cạnh khoản thanh toán ban đầu, người mua cần tính toán các chi phí sinh hoạt, chăm sóc con cái và dự phòng cho tương lai. Vì vậy, một phương án tài chính linh hoạt, phù hợp với khả năng chi trả trở thành yếu tố quan trọng khi quyết định an cư.

Phối cảnh dự án Destino Centro

Thấu hiểu nhu cầu này, Seaholdings triển khai nhiều chính sách tài chính tại Destino Centro, giúp khách hàng chủ động lựa chọn phương án thanh toán phù hợp. Kết hợp với tiến độ bàn giao đến gần, những chính sách này tạo thêm điều kiện để các gia đình trẻ sớm sở hữu căn hộ và ổn định cuộc sống.

Theo chính sách thanh toán mới đang được Seaholdings áp dụng, khách hàng mua căn hộ Cielo và Destello chỉ cần thanh toán trước 15%, ngân hàng giải ngân khoản vay đầu tiên tương đương 40% giá trị căn hộ và được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất theo chương trình.

Khi nhận bàn giao, khách hàng thanh toán thêm 15%, 30% còn lại được ngân hàng giải ngân theo tiến độ. Như vậy, vốn tự có khách hàng cần chuẩn bị là 30% giá trị căn hộ, tương đương 450 triệu đồng đối với căn hộ trị giá 1,5 tỷ đồng.

Căn hộ thực tế tại tháp Bona tại Destino Centro

Ngoài ra, một số căn hộ Cielo và Destello còn được áp dụng phương án thanh toán đặc biệt, nhận nhà ngay khi thanh toán 30%, phần còn lại được chia thành nhiều đợt, kéo dài đến tháng thứ 12 kể từ thông báo bàn giao.

Riêng tháp Eleva - một trong những tòa tháp được ví như “hoa hậu” của Destino Centro nhờ vị trí nằm sát cổng ra vào ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, khách hàng có thể lựa chọn phương án hỗ trợ lãi suất tối đa 8%/năm trong thời hạn lên đến 36 tháng hoặc phương án chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi vay thuộc phạm vi chương trình, tối đa 24 tháng.

Đến Destino Centro, trải nghiệm tổ ấm và sẵn sàng nhận nhà

Sau khi xác định được ngân sách phù hợp, việc lựa chọn căn hộ đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài là bước tiếp theo của nhiều gia đình trẻ. Một căn hộ có diện tích vừa phải nhưng bố trí hợp lý có thể mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt, đặc biệt khi gia đình có thêm thành viên.

Tại Destino Centro, chủ đầu tư mở cửa đón khách tham quan căn hộ thực tế hàng tuần. Đây là dịp để người mua trực tiếp tìm hiểu không gian sống, thay vì chỉ hình dung qua bản vẽ hoặc hình ảnh giới thiệu.

Khách ghé tham quan căn hộ thực tế tại vào sự kiện cuối tuần

Từ cách bố trí phòng khách, khu vực bếp đến không gian phòng ngủ, khách hàng có thể quan sát diện tích sử dụng, đánh giá sự thuận tiện trong di chuyển và sắp xếp nội thất. Với gia đình có con nhỏ, những yếu tố như không gian sinh hoạt chung, sự riêng tư của phòng ngủ hay khả năng bố trí khu vực học tập, vui chơi đều có thể được cân nhắc ngay trong quá trình tham quan.

Bên cạnh thiết kế căn hộ, môi trường sống nội khu cũng là một phần trong quyết định lựa chọn nơi ở. Destino Centro được quy hoạch với hệ thống 4 hồ bơi, gồm 3 hồ dành cho người lớn và một hồ dành cho trẻ em, cùng nhà sinh hoạt cộng đồng và các không gian phục vụ nhu cầu vui chơi, vận động, thư giãn của cư dân.

Theo kế hoạch, hai tháp Armo và Bona dự kiến được bàn giao trong quý IV/2026. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện Destino Centro, đồng thời đưa dự án đến gần hơn với thời điểm đón những cư dân đầu tiên về sinh sống.

Một góc phòng ngủ nhỏ trong căn hộ 2PN tại Destino Centro

Với người mua căn hộ đầu tiên, lựa chọn phù hợp không đơn thuần là tìm được sản phẩm trong khả năng chi trả, mà còn là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt khi gia đình bước sang những giai đoạn mới. Kết hợp chính sách tài chính linh hoạt và tiến độ bàn giao đang đến gần, Destino Centro mang đến thêm cơ hội để người trẻ sở hữu căn hộ đầu tiên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.