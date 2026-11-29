Ninh Bình ra ‘tối hậu thư’ xử lý vi phạm đê điều trước 31/12

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trong năm 2026 trước ngày 31/12. Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, các địa phương phải tập trung lực lượng, quyết liệt xử lý những vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, nhất là tình trạng bến, bãi trái phép ven sông, xây dựng công trình, san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê và công trình thủy lợi.

UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc xử lý các vi phạm theo kế hoạch năm 2026 trước ngày 31/12. Riêng 3 vụ vi phạm mới tại phường Châu Sơn và xã Giao Minh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND hai địa phương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước ngày 15/12.

Cùng với việc giải quyết các vi phạm tồn đọng, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi và khu vực bãi sông; chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các công trình kiên cố gây khó khăn cho công tác giải tỏa.

Nhiều xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều ở Ninh Bình. Ảnh: M.Đ

Đối với trường hợp không tự giác chấp hành, địa phương phải tổ chức cưỡng chế khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Sau giải tỏa, các đơn vị liên quan tiếp tục quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, tái vi phạm.

Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chậm xử lý vi phạm hoặc để phát sinh vi phạm mới, tái vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Kết quả xử lý sẽ được sử dụng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đánh giá toàn diện kết quả xử lý vi phạm trong năm 2026 tại từng địa phương, xác định những nhiệm vụ chưa hoàn thành và trách nhiệm liên quan; tham mưu UBND tỉnh xem xét các trường hợp không thực hiện nghiêm chỉ đạo. Báo cáo tổng hợp phải gửi UBND tỉnh trước ngày 5/1/2027.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đê điều, thủy lợi, bến bãi trái phép ven sông và phương tiện quá tải trọng lưu thông trên đê. Đồng thời, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình giải tỏa, cưỡng chế; tiếp nhận, xác minh và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định.