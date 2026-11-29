Cứu hoa Tết

TPO - Nước sông Vệ rút chậm, sông Cây Bứa tiếp tục dâng, lực lượng quân sự xã Vệ Giang tỉnh Quảng Ngãi được huy động hỗ trợ người dân di dời, kê cao các chậu hoa Tết.

Nước lũ sông Vệ tràn vào làng hoa Nghĩa Hiệp xã Vệ Giang, nhấn chìm hàng chục nghìn chậu cúc Tết. Video: Nguyễn Ngọc.

Ngày 29/11, trong khi mực nước sông Vệ xuống rất chậm, thì nước sông Cây Bứa tiếp tục dâng, tràn vào khu vực thôn Hải Môn, ảnh hưởng đến một số hộ trồng hoa Tết.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vệ Giang đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các nhà vườn kê cao, di chuyển những chậu hoa nhằm hạn chế thiệt hại do ngập lũ.

Hàng nghìn chậu hoa cúc Tết bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Ban CHQS xã Vệ Giang

Tối 28/11, nước lũ sông Vệ tràn vào làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang), nhấn chìm hàng chục nghìn chậu cúc Tết. Dù đã chủ động kê hoa cao cả mét so với mặt đất, nhiều nhà vườn vẫn không trở tay kịp trước tốc độ dâng của nước lũ.

Nếu bị ngâm nước nhiều ngày, cây có thể thối rễ, héo rũ và chết dần, người dân có nguy cơ mất trắng vụ hoa Tết.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, lúc 8h ngày 29/11, mực nước sông Vệ ở mức 5,21 m, vượt báo động 3 khoảng 0,71 m. Trước đó, đỉnh lũ trên sông này đạt 5,44 m, vượt báo động 3 khoảng 0,94 m vào lúc 16h ngày 28/11.

Mưa lũ đã gây ngập 49 khu dân cư trên địa bàn 33 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi, với 2.580 nhà dân bị ngập. Các địa phương đã di dời 599 hộ dân khỏi vùng ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Ban CHQS xã Vệ Giang huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các nhà vườn kê cao hoa.

Nước từ sông Vệ tràn vào quá nhanh, vượt ngoài dự liệu của người dân.

Đến sáng 29/11, mưa tại khu vực phía đông và vùng núi của tỉnh đã giảm, mực nước trên các sông bắt đầu xuống chậm. Nhà dân cơ bản hết ngập, song một số tuyến giao thông nông thôn vùng trũng thấp, cầu và ngầm tràn vẫn còn ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại bước đầu đối với cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh ghi nhận 3 trường học bị hư hỏng, gồm Trường mầm non Ba Vinh, Trường tiểu học và THCS Ba Vinh, khu bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Đặng Thùy Trâm.

Đối với giao thông, 4 tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý bị sạt lở, hư hỏng, gồm quốc lộ 24 và các tuyến đường tỉnh 624, 626, 627C. Đáng chú ý, tại Km35+550 trên tuyến đường tỉnh 627C xảy ra sạt lở khiến giao thông bị ách tắc.

Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở núi, đường giao thông, công trình thủy lợi, cầu cống và diện tích hoa màu tại các xã miền núi lẫn đồng bằng bị hư hỏng, thiệt hại.

Trên sông Thoa, tàu cá QNg-44061-TS dài 9 m do ông Nguyễn Ngọc Thìn (ở phường Trà Câu) làm chủ bị chìm khi đang neo đậu cách cầu Hải Tân khoảng 50 m về phía thượng nguồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn, nước sông chảy xiết làm đứt dây neo.

Những chậu hoa cúc Tết ở Nghĩa Hiệp giờ phụ thuộc vào nước lũ sông Vệ.