TPO - Tuyến đường Lê Ngọc Hân (phường Vinh Phú, Nghệ An) xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào những ngày mưa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
TPO - Sau ba ngày tìm kiếm, gia đình anh Trần Văn Đ. (SN 1993, trú xã Trung Lộc, Nghệ An) vẫn chưa có tin tức về anh. Dưới chân cầu Cửa Hội, người thân túc trực, dõi theo hoạt động tìm kiếm và mong sớm tìm thấy nạn nhân.
TPO - Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ Giáo xứ Nam Trực, Giáo phận Bùi Chu (xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình) vào rạng sáng 29/11 đã khiến một số hạng mục công trình bị hư hỏng nặng.
TPO - Nước sông Vệ rút chậm, sông Cây Bứa tiếp tục dâng, lực lượng quân sự xã Vệ Giang tỉnh Quảng Ngãi được huy động hỗ trợ người dân di dời, kê cao các chậu hoa Tết.
TPO - Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng hộp số khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa. Do sóng lớn, tàu cá đến ứng cứu nhưng chưa thể tiếp cận.
TPO - Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 17 vụ án tham nhũng, tiêu cực. Từ các vụ đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm trường học, cấp giấy phép kinh doanh đến hàng loạt vụ tham ô tài sản trong giao hàng nhanh.
TPO - Trước thông tin chuẩn bị triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D, một số hộ dân tại phường Hoàng Mai (Nghệ An) có dấu hiệu đào bể nuôi lươn, trồng cây, cải tạo đất dọc tuyến, làm thay đổi hiện trạng khu vực dự kiến thực hiện dự án.
TPO - Bộ Nội vụ cho biết, tiền lương làm thêm giờ được tính căn cứ vào tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm trong ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm theo quy định.
TPO - Sau khi hình ảnh gia đình du khách Nga cùng nhiều người dân đào được gốc cây khổng lồ trên bãi biển Nha Trang, mạng xã hội lan truyền thông tin đây là gỗ quý bị lũ cuốn trôi.
TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trong năm 2026 trước ngày 31/12. Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới.
TPO - Mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi khoảng 10m nền đường sắt Bắc - Nam qua xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai). Ngành đường sắt huy động khoảng 70 người cùng phương tiện, thiết bị khẩn trương khắc phục
TPO - Hay tin cụ bà 82 tuổi nguy kịch giữa vùng lũ bị chia cắt, Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) khẩn trương dùng máy cày vượt lũ đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
TPO - Qua thực hiện các kết luận thanh tra, Cần Thơ thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng, xử lý trách nhiệm 48 tập thể, 192 cá nhân. Qua hoạt động thanh kiểm tra cũng chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Trong năm 2026, các cơ quan chức năng địa phương phát hiện 23 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
TPO - Hai con chó hoang bất ngờ vào trang trại của một hộ dân ở Quảng Trị, cắn chết hơn 700 con gà sắp đến kỳ xuất chuồng, gây thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.
TPO - Sáng 29/11, nhiệt độ ở thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), giảm sâu. Băng giá bám dày trên cỏ cây, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa vùng núi cao khoảng 2.000 m.