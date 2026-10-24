Sóng Festival 2026: Phố đi bộ Trần Nhân Tông chưa bao giờ 'bùng nổ' đến vậy

report Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10

Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10, là hoạt động điểm nhấn thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hàng nghìn lượt check-in tại Sóng Festival trong ngày đầu của sự kiện. Ảnh: Trọng Tài.

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, năm nay chương trình mở rộng thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, phản ánh sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán hiện đại. Bên cạnh thẻ ngân hàng, các phương thức như quét mã QR, thanh toán không tiếp xúc và thanh toán trên thiết bị di động ngày càng gắn với hoạt động mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ hằng ngày.

Với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, Sóng Festival đưa các giải pháp công nghệ đến gần công chúng thông qua trải nghiệm trực tiếp. Khách tham quan có thể khám phá các gian hàng ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ, tìm hiểu tiện ích thanh toán, tham gia hoạt động tương tác và tiếp cận các chương trình ưu đãi tại sự kiện.

Các bạn trẻ đến phố Trần Nhân Tông từ sớm để trải nghiệm không gian số.

Gần 70 gian hàng tạo nên không gian kết hợp giữa công nghệ, tiêu dùng và giải trí. Bên cạnh khu vực giới thiệu dịch vụ tài chính, khách tham quan còn có thể khám phá các gian hàng ẩm thực, sản phẩm tiêu dùng và đặc sản vùng miền. Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP với hơn 20 gian hàng góp thêm lựa chọn mua sắm cho người dân trong dịp cuối tuần.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, âm nhạc là điểm nhấn của Sóng Festival 2026. Theo lịch trình, lễ khai mạc diễn ra từ 17h-19h ngày 24/10. Ngay sau đó, cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê” diễn ra từ 19h-21h, tạo sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng và đam mê nghệ thuật.

Nhiều gian hàng tổ chức hoạt động, trò chơi nhận quà tặng.

Tối 25/10, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” dự kiến diễn ra từ 19h đến 22h, với sự góp mặt của Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V, Xệ Xệ cùng DJ Thảo Bebe. Chương trình còn có hoạt động trình diễn thời trang với sự tham gia của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.