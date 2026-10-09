Sau sắp xếp trường học, có thêm 28 000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Nhiều cơ sở giáo dục sau sắp xếp có quy mô rất lớn

Chiều 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục; số cơ sở giáo dục công lập giảm 18.975 cơ sở, tương đương 50,6%; hơn 28.000 cán bộ quản lý đã được bố trí chuyển sang giảng dạy.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Mục tiêu giảm đầu mối, kiện toàn tổ chức và bước đầu cơ cấu lại đội ngũ cơ bản đạt yêu cầu; đội ngũ được tinh gọn, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy.

Bên cạnh đó, sau quá trình sắp xếp, nhiều cơ sở có quy mô rất lớn, sở hữu nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, làm tăng đáng kể phạm vi và độ phức tạp trong khâu quản trị.

Về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới, 108 trường thuộc giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, trong đó có 40 trường đã hoàn thành 100% hạng mục; 121 trường giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đã hoàn tất thủ tục để khởi công, mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường nội trú biên giới còn tình trạng phải vừa tổ chức dạy học vừa thi công. Nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, giải phóng mặt bằng.

Hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, chế độ làm việc

Liên quan đến sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: VGP)

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động.

Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp, cũng như cán bộ các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Về xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có các trường chưa hoàn thành trong giai đoạn 1 phải hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại, lập mốc hoàn thành cụ thể đối với từng trường.

"Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian vừa dạy học vừa thi công; không đưa hạng mục chưa đủ điều kiện, chưa nghiệm thu vào sử dụng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với 121 trường giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương nêu những vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, để triển khai giai đoạn 2 chủ động hơn, bảo đảm tiến độ và chất lượng.