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Phan Mạnh Quỳnh đối thoại cùng Trần Tiến, Hà Trần trong 'phòng khách' đặc biệt

Xuân Tiến

SVO - Không chỉ là một đêm nhạc quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật, 'Phòng khách 3 thế hệ' số 2 quy tụ những nghệ sĩ đình đám, tiếp tục theo đuổi ý tưởng kết nối các thế hệ bằng ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Sau dấu ấn của đêm diễn đầu tiên, Phòng khách 3 thế hệ sẽ trở lại vào 20h tối 22/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự góp mặt của năm nghệ sĩ đại diện cho ba thế hệ âm nhạc Việt gồm: Nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ - nhạc sĩ Thắng và Marzuz. Tiếp tục đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, chương trình không đơn thuần là một live concert mà hướng tới việc tạo nên không gian kết nối giữa các thế hệ thông qua âm nhạc.

Nếu số đầu tiên là lời mở đầu cho hành trình kết nối ấy, số thứ hai được kỳ vọng mang đến nhiều cuộc gặp gỡ thú vị hơn khi quy tụ những nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc rất khác nhau. Ở thế hệ tiền bối là nhạc sĩ Trần Tiến, một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn của âm nhạc Việt. Các sáng tác của ông luôn mang tinh thần tự do, phóng khoáng và giàu trải nghiệm sống. Đồng hành cùng ông là Hà Trần, nữ ca sĩ được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa qua nhiều phong cách âm nhạc nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

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Trần Tiến và Hà Trần có màn kết hợp đặc biệt trong "Phòng khách 3 thế hệ" số 2.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong giai đoạn nhạc Việt đương đại là Phan Mạnh Quỳnh. Nam nhạc sĩ ghi dấu ấn bằng những ca khúc giàu tự sự, khai thác những câu chuyện đời thường, với góc nhìn tinh tế và cảm xúc.

Trong khi đó, hai gương mặt trẻ Thắng và Marzuz mang đến hơi thở của thế hệ nghệ sĩ độc lập. Thắng, cựu thành viên ban nhạc Ngọt, được yêu thích bởi phong cách sáng tác giàu chất indie, gần gũi nhưng nhiều suy tưởng. Marzuz lại chinh phục khán giả bằng những bản nhạc nhẹ nhàng, mang tinh thần chữa lành và những lời tự sự về tuổi trẻ.

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Bộ ba Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz mang đến những trải nghiệm mới mẻ.

Theo ê kíp sản xuất, điểm đặc biệt của Phòng khách 3 thế hệ không nằm ở việc quy tụ những cái tên nổi tiếng mà ở cách kết nối các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ trong cùng một không gian âm nhạc, gợi cảm giác như đang trở về với những ký ức gia đình. Dưới bàn tay của Dương Cầm, những bản mashup hay màn kết hợp sẽ không chỉ là sự pha trộn về giai điệu mà còn là cuộc đối thoại giữa các phong cách sáng tác, tư duy nghệ thuật và cảm xúc của từng thế hệ.

Xuân Tiến
#live concert Phòng khách 3 thế hệ #trần tiến trở lại #ca sĩ Hà Trần gây sốt #hit mới của Phan Mạnh Quỳnh #Thắng tái xuất #Marzuz là ai

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