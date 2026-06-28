Quán quân 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng Việt Nam' Trang Pháp: 'Sẽ luôn tiếp tục tỏa sáng, bất kể hoàn cảnh ra sao'

SVO - Sau đêm chung kết chương trình 'Đạp gió 2026' tại Trung Quốc, khán giả bày tỏ tiếc nuối khi Trang Pháp không thành đoàn, dù đại diện Việt Nam liên tục có những màn trình diễn ấn tượng.

Bước vào màn trình diễn Knock out, với vị trí người xuất hiện mở màn, Trang Pháp lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với mái tóc hồng và phong thái chuẩn "girl crush" mạnh mẽ trên sân khấu.

Nữ nghệ sĩ hoàn toàn chinh phục khán giả bằng những bước nhảy dứt khoát và thần thái sắc lạnh như một “cỗ máy nhảy”. Sự bùng nổ của Trang Pháp trong phần dance-break đã đẩy cao trào tiết mục lên mức tối đa, góp phần cùng đội mang về số điểm 905 điểm và giành vị trí top 2 phần thi nhóm.

Ngay sau màn trình diễn, Trang Pháp gửi lời chào khán giả bằng tiếng Trung và tiếp tục chia sẻ bằng tiếng Anh về sự biết ơn sâu sắc dành cho toàn bộ ê kíp, các tỷ tỷ và các thành viên trong đội. 12 nghệ sĩ được thành đoàn gồm: Tăng Bái Từ, Trương Nguyệt, Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Di, Đường Nghệ Hân, Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Phạm Vỹ Kỳ, Từ Khiết Nhi và An Kỳ.

Dù không may mắn có tên trong danh sách thành đoàn, sự kiên cường và nỗ lực cống hiến của Trang Pháp đã được đền đáp phần nào khi hành trình của cô được đơn vị sản xuất Mango TV vinh danh trong một thước phim tổng kết được trình chiếu trong đêm chung kết.

Mango TV đã lồng ghép bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) về Trang Pháp như một điểm sáng truyền thông đắt giá. Chi tiết này đã thể hiện sự công nhận của nhà đài Trung Quốc với Trang Pháp trong vai trò một "đại sứ văn hóa" thực thụ, kết nối tình hữu nghị xuyên biên giới.

"Trang bước đến Đạp gió Trung Quốc mang theo vô vàn áp lực và cả những kỳ vọng nặng nề trên vai. Khán giả của Trang ở Việt Nam lẫn những khán giả mới tại Trung Quốc đều đặt kỳ vọng rất cao vào Trang. Nếu làm tốt, có lẽ mọi người sẽ coi đó là điều hiển nhiên, vì Trang đã từng làm được trước đây rồi. Nhưng nếu làm không tốt, cảm giác mình sẽ bị đánh giá khắt khe hơn rất nhiều", nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Trang Pháp bày tỏ: "Cơn ác mộng của Trang đã trở thành hiện thực, khi Trang bắt đầu cảm thấy mình đang làm cho những người hâm mộ quê nhà phải thất vọng. Trang cảm thấy bất lực. Trang cảm thấy kiệt sức. Trang cảm thấy tủi thân. Nhưng có một điều Trang biết chắc chắn rằng: Trang Pháp không bao giờ bỏ cuộc. Trang muốn mọi người hãy nhớ tên mình: Trang Pháp - Quán quân đầu tiên của Chị đẹp đạp gió Việt Nam".

Xuyên suốt hành trình tại Đạp gió 2026, Trang Pháp liên tục là cái tên "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội Weibo khi từng 3 lần đạt top 1 "hot search", cả bảng xếp hạng giải trí và bảng xếp hạng chung.

Ngoài ra, cô cũng liên tục lên "hot search" trên các nền tảng mạng xã hội khác như Douyin, Bilibili, Tiểu Hồng Thư, Kuaishou, hơn 200 từ khóa "hot search/trending" từ Việt tới Trung chỉ trong vòng 3 tháng.