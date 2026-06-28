Á hậu 1 'Hoa hậu Việt Nam 2024' Châu Anh dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng

SVO - Trong chia sẻ về hành trình đương nhiệm, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn hướng bản thân đến những giá trị tích cực cho công chúng.

Trong bộ ảnh mừng kỷ niệm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2024, Trần Ngọc Châu Anh khoe nhan sắc đậm chất "nàng thơ". Trong thời gian đương nhiệm, người đẹp không chỉ ghi dấu ấn bằng các hoạt động thiện nguyện, mà còn nỗ lực giữ vững thành tích học tập ở trường.

Hiện tại, Á hậu Châu Anh là trợ giảng, công tác tại khoa Âm nhạc, trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đồng thời, cô cũng đang theo học chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong bài đăng trên trang cá nhân, "nàng Hậu" dành lời tri ân đến các thầy, cô đã luôn định hướng, tạo điều kiện và nâng đỡ để cô hoàn thành trách nhiệm ở vai trò Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam.

Trần Ngọc Châu Anh cho biết: "Từ trái tim của một người lính trẻ mang trong mình tình yêu nghệ thuật, một năm qua đối với tôi là một hành trình của trách nhiệm, sự cống hiến và ngập tràn lòng biết ơn. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được trao cơ hội để học hỏi, trưởng thành và dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng".

Sau cùng, "nàng Hậu" còn gửi lời cảm ơn đến gia đình thân yêu, các đồng chí, đồng đội luôn là hậu phương vững chắc và đặc biệt là khán giả cả nước đã luôn bao dung, theo dõi và dành trọn tình yêu thương cho Châu Anh trong suốt một năm qua.

"Hành trình phía trước còn dài, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, trau dồi giữ vững bản lĩnh của người lính, tiếp tục cống hiến hết mình để xứng đáng với niềm tin tưởng của mọi người, và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới", Á hậu Châu Anh bày tỏ.

Trong hành trình vừa qua, Trần Ngọc Châu Anh không chỉ nỗ lực để hoàn thành vai trò của một "nàng Hậu", mà cô còn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong đó, người đẹp ghi dấu ấn với vai trò người mẫu và diễn viên. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, Châu Anh muốn góp sức trẻ quảng bá vẻ đẹp văn hóa của đất nước đến công chúng.

Trong số đó, việc Á hậu Châu Anh đóng chính trong MV Công tử văn thơ của ca sĩ MONO cũng nằm trong định hướng đó. "Nàng Hậu" đã chia sẻ về cơ duyên này khi trở lại Huế trong một vai trò nghệ thuật, sau khoảnh khắc đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cùng MONO đã khắc họa nét đẹp của văn hóa, bản sắc Huế đầy sáng tạo theo cách của một người trẻ. Từ đó, cả hai góp phần lan tỏa, quảng bá du lịch xứ Huế đến khán giả.

Với một người trẻ đang từng bước mở rộng hành trình của mình, từ một Á hậu Hoa hậu Việt Nam sang một gương mặt mới trong lĩnh vực giải trí, Công tử văn thơ là bước thử nghiệm đầu tiên đáng được ghi nhận của Châu Anh. Và thú vị ở chỗ, Huế lại tiếp tục là nơi chứng kiến một cột mốc mới trong hành trình của người đẹp.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh đang dần dần tạo được những bước chuyển mình đầu tiên từ ngôi vị danh giá của Hoa hậu Việt Nam. Cô là minh chứng cho việc, cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia này luôn là bệ phóng cho các cô gái trẻ tỏa sáng ở các lĩnh vực khác nhau.

Năm nay, với chủ đề "Miền hương sắc", Hoa hậu Việt Nam vẫn tiếp nối các giá trị: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến. Từ đó, cuộc thi góp phần nâng tầm nhan sắc Việt, tìm kiếm ra những gương mặt mới sáng giá cho lĩnh vực nghệ thuật.