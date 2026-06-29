Người đẹp Myanmar đoạt vương miện 'Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026'

SVO - Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản tại Việt Nam, đêm Chung kết cuộc thi 'Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026' (Miss Multicultural World 2026) đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

20 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Bănglađét, Campuchia, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Gruzia, Honduras, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mêxicô, Mông Cổ, Ma Rốc, Myanmar, Philippines, Nga, Thái Lan, Ucraina, Mỹ và Việt Nam đã tranh tài sôi nổi với nhiều phần thi hấp dẫn. Đại diện Myanmar, Soe Myintzu Lwin đã xuất sắc vượt qua 19 thí sinh để chính thức đăng quang ngôi vị Miss Multicultural World 2026.

Hoa hậu Phan Kim Oanh trao vương miện cho tân Hoa hậu người Myanmar.



Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin và tư duy hiện đại, Soe Myintzu Lwin còn chinh phục ban giám khảo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập. Bên cạnh chiếc vương miện cao quý, cô còn được xướng tên ở giải thưởng phụ "Best Body" (Người đẹp có hình thể đẹp nhất). Trước câu hỏi từ Ban giám khảo: “Nếu được dùng danh hiệu Hoa hậu Văn hoá thế giới 2026 để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?", Soe Myintzu Lwin đã mang đến phần trả lời giàu cảm xúc. Thông điệp nhân văn cùng tầm nhìn hướng tới sự kết nối giữa các nền văn hóa đã chạm đến Ban giám khảo và khán giả. Tư duy đề cao sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và khát vọng xây dựng một thế giới gắn kết hơn đã trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần đưa đại diện Myanmar chạm tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Top 5 chung cuộc của 'Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026'.

Tân Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026 sinh năm 2003, tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế & Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore, khóa 2022 - 2025. Hiện, cô là một nhà thiết kế thời trang, đồng thời tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ. Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh cũng giúp Soe Myintzu Lwin tự tin kết nối, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức cũng lần lượt trao các danh hiệu: Á hậu 1 - Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras), Á hậu 2 - Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam), Á hậu 3 - Kylah Grace Giganto (Philippines) và Á hậu 4 - Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ). Đồng thời, Nguyễn Trần Hà Linh, đại diện Việt Nam cũng giành giải "Người đẹp trình diễn hay nhất" (Best Catwalk).