'Thái tử phi đẹp nhất xứ Hàn' và tiết lộ 'gây sốc' về chuyện hẹn hò

Yoon Eun Hye xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong chương trình My Ugly Duckling của đài SBS, phát sóng ngày 28/6 (giờ Hàn Quốc). Trong chương trình, người dẫn chương trình Shin Dong Yup hỏi: "Tôi nghe nói, đã 14 năm kể từ lần cuối Eun Hye hẹn hò. Điều đó có đúng không?", Yoon Eun Hye trả lời: "Em chưa hẹn hò kể từ năm 29 tuổi".

Khi Shin Dong Yup hỏi đùa: "Vậy là em chỉ tránh những mối quan hệ nghiêm túc, trừ những mối quan hệ thoáng qua thôi à?". Yoon Eun-hye thành thật tiết lộ: "Em chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào cả". Sau đó, khi Seo Jang Hoon hỏi: "Có thể em không coi đó là một mối quan hệ, nhưng người kia thì có thể". Yoon Eun-hye bật cười: "Câu hỏi đó ác quá!".

Yoon Eun Hye cũng nói về chồng của các thành viên Baby Vox: "Chồng của các chị rất tình cảm. Họ ấm áp và ngọt ngào đến mức, lúc đầu, em thấy ghen tị, nhưng họ tình cảm đến mức hơi quá. Họ đều rất tận tâm với vợ mình. Đặc biệt là chồng của Miyeon, anh ấy cứ liên tục cho chị ấy xem những bức ảnh bị chỉnh sửa sai, nói rằng chúng dễ thương. Chị ấy tức giận nhưng kìm nén và bảo anh ấy dừng lại. Những lúc như vậy, đôi khi em tự hỏi, liệu ở một mình có thực sự thoải mái hơn không?".

Khi Seo Jang Hoon hỏi: "Chồng của các chị không mai mối cho những người còn lại sao?". Yoon Eun Hye khiến mọi người bật cười khi nhắc đến Lee Hee Jin: "Có một chị còn tuyệt vọng hơn cả em".