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Khoa học

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Người đàn ông ở Hà Tĩnh phát hiện rùa cổ sọc quý hiếm khi làm ruộng

Hoài Nam

TPO - Trong lúc làm ruộng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh phát hiện cá thể rùa quý hiếm nặng khoảng 3,3 kg nên chủ động trình báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ, thả về tự nhiên.

Ngày 1/11, Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm hoàn tất thủ tục tiếp nhận, bàn giao một cá thể Rùa Cổ Sọc cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, trong quá trình làm ruộng tại thôn Cẩm Long, anh Nguyễn Trọng Hùng (SN 1987, trú tại xã Thiên Cầm) phát hiện một cá thể rùa có hình dáng khác lạ, trọng lượng khá lớn. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, anh Hùng đã chủ động liên hệ, giao nộp cho Công an xã.

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Anh Hùng bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận cá thể rùa nặng khoảng 3,3 kg, Công an xã Thiên Cầm phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác định chủng loại, tình trạng sức khỏe. Qua xác minh, cá thể này được xác định là Rùa Cổ Sọc, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, cá thể rùa được bàn giao cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ để thực hiện các biện pháp chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường sống tự nhiên phù hợp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, người dân không nên tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt mà cần thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

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