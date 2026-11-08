Lào Cai: Một học sinh 'độ, chế' xe máy điện, tốc độ lên tới 151 km/h

TPO - Ngày 8/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp học sinh tự ý đặt mua linh kiện trên mạng để "độ, chế" xe máy điện, đẩy vận tốc tối đa lên tới 151 km/h.

Cơ quan công an lấy lời khai Mai Duy T. Video Đội CSGT đường bộ số 3, phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 7/11, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Điện Biên, phường Yên Bái, đã phát hiện chiếc xe máy điện mang BKS 24AA-927.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn. Phương tiện này do thiếu niên Mai Duy T. (hiện đang là học sinh cấp 3 tại một trường học trên địa bàn phường Yên Bái) điều khiển.

Nhận thấy chiếc xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu nghiêm trọng, thay đổi thông số kỹ thuật và sai lệch hoàn toàn so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, đưa cả người và phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Mai Văn T tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nam sinh Mai Duy T. thừa nhận do hiếu kỳ đã tự lên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để đặt mua linh kiện, phụ tùng về tự lắp ráp. Mục đích của việc tự chế này là nhằm nâng công suất động cơ. Đáng chú ý, sau khi thay đổi kết cấu, xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 151km/h.

Do người vi phạm đang trong lứa tuổi học sinh, lực lượng CSGT đã mời phụ huynh đến phối hợp xử lý. Tại đây, các chiến sĩ CSGT đã nghiêm túc tuyên truyền, phân tích kỹ cho cả học sinh và gia đình thấy rõ nguy hiểm rình rập từ những chiếc xe độ. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu gia đình phải tháo dỡ toàn bộ phụ kiện "chế" thêm, khôi phục nguyên trạng thông số kỹ thuật ban đầu của nhà sản xuất và ký cam kết không tái phạm.

Video xe máy điện do T độ chế đạt đến tốc độ 151km/h. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Báo Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Tiến Trung - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cảnh báo: Việc học sinh tự ý can thiệp sâu vào hệ thống điện, thay đổi kết cấu và đẩy công suất xe máy điện lên quá cao là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Khi vận tốc tăng lên gấp nhiều lần nhưng hệ thống phanh, khung sườn và lốp xe không được thiết kế tương thích, phương tiện rất dễ mất kiểm soát.

Điều này càng nguy hiểm hơn khi các em học sinh chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống, chưa được đào tạo sát hạch giấy phép lái xe, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn thảm khốc cho chính bản thân và người tham gia giao thông.

Chiếc xe máy điện của T tại cơ quan công an.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục siết chặt công tác tuần tra lưu động, quét dòng xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi tự chế xe, lạng lách đánh võng, quyết tâm chặn đứng các nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu", Trung tá Nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh.