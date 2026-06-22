Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lộ diện loài chim 'một vợ, một chồng' quý hiếm ở những cánh rừng Việt Nam

Nguyễn Hoài

TPO - Đuôi cụt bụng vằn là loài chim đặc hữu, quý hiếm của khu vực Đông Dương, trong đó có những cánh rừng ở Việt Nam, dù khá hiếm gặp. Chúng được biết đến với tập tính duy trì đời sống một vợ một chồng và hết lòng bảo vệ gia đình nhỏ.

Mới đây, tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm hành động vì động vật hoang dã (WildAct) ghi nhận sự xuất hiện của loài chim Đuôi cụt bụng vằn (Hydrornis elliotii).

Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn tại khu vực này, khi hệ sinh thái ở tầng nền của rừng đang phát triển tích cực, tạo điều kiện cho những loài kiếm ăn ở mặt đất như Đuôi cụt bụng vằn sinh sôi.

Đuôi cụt bụng vằn là loài đặc hữu chỉ có ở khu vực Đông Dương, gồm Việt Nam. Loài này từng được ghi nhận ở nhiều cánh rừng trên cả nước, ngoại trừ khu vực Tây Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, nạn săn bắt và khai thác cùng với sinh cảnh sống bị thu hẹp, suy thoái đã khiến quần thể loài suy giảm và hiếm gặp ngoài tự nhiên.

duoi-cut-bung-van.jpg
Loài Đuôi cụt bụng vằn nổi tiếng với tập tính một vợ một chồng.

Theo các chuyên gia, Đuôi cụt bụng vằn nổi tiếng với tập tính “một vợ - một chồng", trong một “gia đình nhỏ" mà cả cá thể đực và cái cùng nhau làm tất cả mọi việc.

Khi kết đôi, chúng cùng nhau xây nên những chiếc tổ hình mái vòm, được đan kết tỉ mỉ từ lá khô, rễ cây và cành nhỏ. Lối vào bên hông được ngụy trang khéo léo đến mức gần như hòa lẫn hoàn toàn với tầng tầng lớp lớp lá xung quanh.

Khi đẻ trứng và nuôi con, cả chim bố và chim mẹ sẽ thay phiên ra ngoài kiếm ăn. Tập tính này đến từ môi trường sống của loài.

Là một trong số ít loài chim làm tổ dưới đất, chúng gặp nhiều nguy hiểm và cạnh tranh hơn trên hành trình kiếm mồi. Vì vậy, con đực và con cái phải thay phiên nhau, vừa để giữ sức vừa để tăng xác suất sinh tồn chung khi cá thể nào cũng quen với việc kiếm ăn.

Video loài Đuôi cụt bụng vằn ghi nhận tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Nguồn: Vu Pham.

Theo các chuyên gia của WildAct, trong một thế kỉ trở lại đây, môi trường sống của Đuôi cụt bụng vằn đã bị thu hẹp rất nhiều khi thiên nhiên bị tàn phá, nhiều khu rừng trồng mới không đúng cách biến thành “rừng chết” - không còn nền rừng dày khiến nguồn thức ăn của loài này cũng như rất nhiều động vật nhỏ sống ở tầng đất mặt cạn kiệt.

Nguyễn Hoài
#Đuôi cụt bụng vằn #loài đuôi cụt bụng vằn sống ở đâu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe