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Kinh tế

Doanh nghiệp

Kế toán Anpha: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói, tối ưu thời gian, chi phí

P.V

Tối ưu thời gian, chi phí hợp lý, giải quyết hiệu quả và chính sách ưu đãi - hậu mãi tốt là những ưu điểm nổi bật giúp Kế toán Anpha nhận được đánh giá cao từ khách hàng khi cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói - trên toàn quốc.

Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập - Từ năm 2026

Nhằm tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, Chính phủ ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập - áp dụng từ năm 2026. Trong đó, có 3 chính sách nổi bật sau:

Thứ nhất: Bỏ lệ phí môn bài và miễn, giảm thuế TNDN

- Từ ngày 01/01/2026, bãi bỏ lệ phí môn bài;

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) vừa chuyển đổi lên từ hộ kinh doanh được miễn thuế TNDN trong 2 năm, tính từ thời điểm bắt đầu có thu nhập tính thuế. Sau thời hạn này, doanh nghiệp tiếp tục được xem xét áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế tương ứng theo quy định;

- Doanh nghiệp mới thành lập lần đầu, nếu đáp ứng các điều kiện theo luật định sẽ được miễn thuế TNDN 3 năm, tính từ thời điểm được cấp giấy đăng ký kinh doanh;

Thứ hai: Hỗ trợ về vốn, lãi suất và bảo lãnh tín dụng

Doanh nghiệp mới thành lập (nhất là DNVVN, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) được ưu tiên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, cấp bù chênh lệch lãi suất và hỗ trợ sau đầu tư.

Thứ ba: Hỗ trợ đào tạo người lao động (NLĐ)

Doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo về: khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng nghề cho NLĐ. Cụ thể:

- Hỗ trợ 1 khóa đào tạo khởi sự kinh doanh (100% chi phí);

- Hỗ trợ 1 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp (tối đa 70% chi phí);

- Miễn học phí cho một số đối tượng đặc thù;

- Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho NLĐ đối với khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo có thời hạn không quá 3 tháng. Điều kiện và mức hỗ trợ tùy theo từng chương trình.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, công ty trọn gói tại Kế toán Anpha

Với gần 20 năm hoạt động và phát triển trong ngành, Kế toán Anpha hiện được biết đến là "trợ thủ đắc lực", giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh gọn, hiệu quả các vấn đề về pháp lý, kế toán, thuế.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Kế toán Anpha hướng đến mục tiêu giúp khách hàng tối ưu thời gian mở công ty, tiết kiệm tối đa chi phí và tạo dựng hành lang pháp lý vững chắc ngay tại bước đầu thành lập.

>> Tham khảo chi tiết: Dịch vụ thành lập công ty - trọn gói từ 1.000.000đ.

Với tổng chi phí chỉ từ 1.000.000 đồng (*), Kế toán Anpha sẽ thay khách hàng thực hiện mọi công việc cần thiết để hoàn thành thủ tục, cụ thể:

- Tư vấn pháp lý ban đầu về các vấn đề: lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, mã ngành nghề, vốn điều lệ, điều kiện thành lập...;

- Kiểm tra và tư vấn điều chỉnh thông tin đăng ký thành lập dự kiến;

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty đúng quy định của pháp luật;

- Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền;

- Nhận và bàn giao kết quả tận nơi sau khoản 5 - 7 ngày làm việc.

(*) Báo giá trọn gói nêu trên:

- Đã bao gồm: Phí dịch vụ và các khoản lệ phí phải nộp cho nhà nước;

- Chưa bao gồm: Phí đăng ký thông tin chủ sở hữu hưởng lợi;

- Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp hồ sơ hay nhu cầu sử dụng thêm các dịch vụ sau thành lập công ty của khách hàng.

Ngoài “an tâm” về chất lượng dịch vụ, khách hàng còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi - hậu mãi tốt khi sử dụng dịch vụ tại Kế toán Anpha, như:

- Miễn phí tư vấn pháp lý trước và sau thành lập;

- Miễn phí giao - nhận giấy tờ trong suốt quá trình hợp tác;

- Miễn phí công bố thành lập công ty trên Cổng thông tin quốc gia;

- Miễn phí mở tài khoản công ty số đẹp;

- Miễn phí tư vấn, nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

- Miễn phí tư vấn, làm thủ tục đăng ký chữ ký số;

- Giảm 500.000 đồng cho dịch vụ kê khai thuế ban đầu nếu sử dụng thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại Kế toán Anpha.

Kế toán Anpha luôn cam kết rõ ràng với mỗi khách hàng:

- Báo giá chi tiết, rõ ràng, không có phí phát sinh;

- Hoàn thành công việc theo đúng thỏa thuận, đúng tiến độ;

- Mọi công việc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của khách hàng.

Thông tin liên hệ công ty Kế toán Anpha:

1. Địa chỉ:

- Trụ sở chính: Tòa nhà Anpha - 202 Lê Lai, P. Bến Thành, TP. HCM;

- Chi nhánh 1 TP. HCM: Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Anpha - 144/17 Bình Lợi, P. Bình Lợi Trung;

- Chi nhánh 2 TP. HCM (Bình Dương cũ): 81 Trần Văn Ơn, P. Phú Lợi;

- Chi nhánh miền Bắc: Tầng 16 Tòa nhà Việt Á, số 09 Duy Tân, P. Cầu Giấy, Hà Nội;

- Chi nhánh miền Trung: Tầng 3 Tòa nhà PVcomBank, số 02 đường 30/4, P. Hòa Cường, Đà Nẵng;

- Chi nhánh Đồng Nai: 1628/3 Nguyễn Ái Quốc, P. Trấn Biên;

- Chi nhánh Cần Thơ: Tầng 1 Tòa nhà Bưu điện Cần Thơ, số 02 Hòa Bình, P. Ninh Kiều.

2. Hotline:

- Pháp lý: 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam);

- Kế toán: 0901 042 555 (Miền Bắc) - 0939 356 866 (Miền Trung) - 0902 602 345 (Miền Nam).

3. Email: cskh@ketoananpha.vn;

4. Website: https://ketoananpha.vn/.

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