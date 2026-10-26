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Kinh tế

Doanh nghiệp

CEO Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PV

TPO - Ngày 24/10, Tập đoàn CEO (CEO Group) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm thành lập (26/10/2001 - 26/10/2026). Dịp này, doanh nghiệp ra mắt cuốn Sử ký CEO Group, nhìn lại hành trình phát triển một phần tư thế kỷ, chia sẻ những bài học quản trị và định hướng phát triển đến năm 2045.

Thành lập tại Hà Nội năm 2001, CEO Group hiện hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi gồm bất động sản, xây dựng và dịch vụ, với hệ sinh thái 22 đơn vị thành viên.

Các dự án của tập đoàn hiện diện tại Hà Nội, Phú Quốc, Vân Đồn, Cam Ranh và nhiều địa phương, góp phần phát triển đô thị, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và dịch vụ lưu trú. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm xã hội thông qua phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ giáo dục, khuyến học và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

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Tập đoàn CEO đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Dấu ấn 25 năm kiến tạo giá trị, vì cuộc sống hạnh phúc.

Ngày 24/10, Tập đoàn CEO (CEO Group) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm thành lập (26/10/2001 - 26/10/2026). Việc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những nỗ lực và đóng góp của doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển.

Ra mắt Sử ký CEO Group với 25 câu chuyện quản trị

Nhân dịp kỷ niệm, CEO Group ra mắt Sử ký CEO Group, ấn phẩm song ngữ Việt - Anh do TS, LS. Đoàn Văn Bình - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT tập đoàn CEO chủ biên.

Cuốn sách ghi lại những dấu mốc, công trình, con người, thành tựu và thách thức của doanh nghiệp qua nhiều chu kỳ kinh tế. Nội dung được xây dựng xoay quanh năm câu hỏi: CEO Group đến từ đâu, đã trải qua những gì, làm được gì, biết phải cảm ơn ai và sẽ đi về đâu thông qua Khát vọng 2045 khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập quốc.

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TS. LS Đoàn Văn Bình - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO - phát biểu tại buổi lễ.

Tác phẩm nổi bật với 25 câu chuyện thực tế về đầu tư, quản trị tài chính, nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, câu chuyện về tòa nhà văn phòng CEO Tower đề cập quyết định tiếp tục triển khai dự án giữa khủng hoảng tài chính 2007-2008. Theo nội dung sách, doanh nghiệp chủ động kiểm soát chi phí, hạn chế vay ngân hàng và tăng vốn chủ sở hữu. Công trình hoàn thành sau hai năm, cho thuê hết diện tích sau 6 tháng khai trương.

Câu chuyện nhấn mạnh rằng khủng hoảng không nhất thiết khiến doanh nghiệp phải dừng mọi dự án, nhưng quyết định tiếp tục cần dựa trên khả năng kiểm soát rủi ro.

Các câu chuyện khác đề cập việc từ chối cơ hội đầu tư thiếu hiệu quả, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và nhìn nhận những khoản đầu tư chưa thành công. Qua đó, tác giả nhấn mạnh vai trò của kỷ luật tài chính, khả năng kiểm soát rủi ro và tư duy dài hạn. Những bài học về lựa chọn nhân sự, chữ tín và trách nhiệm với người lao động cũng được đề cập như nền tảng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

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TS, LS. Đoàn Văn Bình - Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn CEO trao Sử ký, gửi gắm những giá trị di sản và khát vọng phát triển tới thế hệ kế cận.

Ở lĩnh vực xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển bất động sản, đặc biệt tại Phú Quốc và Vân Đồn. Trong lĩnh vực du lịch, TS. Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao hoạt động đầu tư cơ sở lưu trú chất lượng cao, hợp tác với các thương hiệu quốc tế và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Hướng tới Khát vọng 2045

Bước vào giai đoạn mới, CEO Group đặt mục tiêu củng cố nền tảng kinh doanh, phát triển tài sản và nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, hướng tới trở thành doanh nghiệp tỷ USD và phát triển bền vững qua nhiều thế hệ.

Tại lễ kỷ niệm, ông Đoàn Văn Bình trao Sử ký CEO Group và cờ truyền thống cho 6 cán bộ trẻ tiêu biểu, đại diện thế hệ kế cận. Tập đoàn đồng thời khởi xướng chương trình “25 năm CEO Group - 2.500 cuốn sách trao đi” nhằm lan tỏa tri thức và khuyến khích văn hóa đọc. Toàn bộ thu nhập của tác giả từ cuốn sách được dành để đóng góp cho Quỹ Ngày mai tươi sáng và UNICEF Việt Nam.

Với các giá trị cốt lõi Khát vọng - Tử tế - Biết ơn - Học tập suốt đời và sứ mệnh “Vì cuộc sống hạnh phúc”, CEO Group xác định chặng đường hướng tới năm 2045 là cơ hội để tiếp tục phát triển doanh nghiệp, đồng thời tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

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#CEO Group #Huân chương Lao động #25 năm thành lập #Sử ký CEO Group #Đoàn Văn Bình #Khát vọng 2045

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