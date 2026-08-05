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Huỳnh Như, Trần Thị Duyên và bài toán khó với tuyển nữ Việt Nam ở Asiad 20

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đối diện bài toán nan giải về lực lượng tại Asiad 20 (Nhật Bản) trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam đang trẻ hoá lực lượng.

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Trần Thị Duyên dự báo lỡ Asiad 20 vì chấn thương

ASIAD 20 (Nhật Bản) diễn ra tại 2 địa điểm Aichi và Nagoya từ ngày 19/9- 4/10, riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh từ ngày 14/9-2/10.

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào bảng A cùng đội chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Trong khi đó, bảng B bao gồm Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar; bảng C có sự góp mặt của Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan và Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 7/8 tới tại Hà Nội để chuẩn bị. Đội sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ 31/8-11/9, thông qua đó HLV Hoàng Văn Phúc rà soát lực lượng, xây dựng lối chơi, chiến thuật.

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Huỳnh Như từng là cánh chim đầu đàn của đội tuyển bóng đá nữ nhưng hiện đã ở tuổi 35

Áp lực đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và HLV Hoàng Văn Phúc ở giải đấu sắp tới dự báo sẽ không nhỏ. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa chia tay HLV Mai Đức Chung đồng thời đang trong quá trình trẻ hoá lực lượng. Nhiều trụ cột trước đây điển hình như Huỳnh Như đã qua đỉnh cao phong độ.

Trong khi đó ngay trước thềm giải đấu, đội nguy cơ mất 3 cầu thủ vì chấn thương gồm Trần Thị Duyên (hậu vệ cánh, Hà Nam), Nguyễn Thị Vạn (tiền vệ, Thái Nguyên T&T) và Nguyễn Thị Kim Yên (trung vệ, TPHCM). Cả 3 đều gặp vấn đề về dây chằng đầu gối do chấn thương.

Trần Thị Duyên giàu kinh nghiệm, từng thi đấu ở Asiad 2023 (Hàng Châu, Trung Quốc) và SEA Games 33 (Thái Lan). Nguyễn Thị Kim Yên là gương mặt trẻ nổi bật trong màu áo TPHCM, từng tham dự SEA Games 33, từng lập kỷ lục ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử tại AFC Champions League nữ (cúp C1 châu Á).

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Nguyễn Thị Vạn (áo xanh) nổi bật với tư duy chiến thuật nhạy bén, kỹ năng dứt điểm từ xa điêu luyện

Nguyễn Thị Vạn nhỏ nhắn nhưng là mẫu cầu thủ chơi thông minh, giàu năng lượng và kỹ thuật. Cô cũng được đánh giá cao bởi tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng dứt điểm từ xa điêu luyện.

Việc vắng các cầu thủ này đặt ra bài toán khó về lực lượng với HLV Hoàng Văn Phúc. Theo Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ, đội tuyển nữ Việt Nam bên cạnh duy trì bộ khung cứng để đảm bảo chuyên môn thì cần có sự mạnh dạn trong việc tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân để cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

"Điều này có thể gây áp lực về mặt thành tích trong ngắn hạn nhưng nếu không có sự chuẩn bị về lực lượng, các cầu thủ trẻ ít cơ hội ra sân, thiếu cơ hội trưởng thành thì khó có thể trưởng thành"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

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Vĩnh Xuân
#Asiad 20 #đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam #Huỳnh Như #HLV Hoàng Văn Phúc #Trần Thị Duyên

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