Giá vàng miếng SJC tăng cao nhất 1 tuần qua

TPO - Sáng nay (28/11), giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 136 triệu đồng/lượng bán ra, mức cao nhất trong vòng 1 tuần qua.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng bán ra lên mốc 136 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ đầu tuần đến nay sau những ngày giảm liên tiếp.

Giá vàng miếng SJC lên cao nhất trong 1 tuần qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương nhưng giá bán ra thấp hơn vàng miếng từ 0,2 - 2,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.653 USD/ounce, tăng 85 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới có xu hướng phục hồi sau nhiều ngày giảm mạnh, thậm chí có thời điểm rơi xuống quanh mốc 3.400 USD/ounce trong tuần qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.687 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.403 - 26.971 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 25.650 - 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 25.460 - 26.560 đồng/USD.