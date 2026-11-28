Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, nâng chất lượng nguồn nhân lực Bắc Ninh

Từ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu đến kết nối các tập đoàn công nghệ lớn, thành phố Bắc Ninh đang thúc đẩy mô hình liên kết “3 nhà”, tạo nền tảng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết đối với thành phố Bắc Ninh. Để giải bài toán này, thành phố đang mở rộng hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Mở rộng mạng lưới hợp tác với các viện, trường và doanh nghiệp

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, trong giai đoạn 2026 - 2030, UBND thành phố Bắc Ninh ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học; xây dựng các chương trình, đề án, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thành phố Bắc Ninh ký thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh làm việc với Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đặc biệt, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác với những cơ sở đào tạo có thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; đồng thời mở rộng kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như FPT, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các doanh nghiệp công nghệ khác.

Trong đó, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND thành phố Bắc Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký ngày 2/4/2026 về chuyển đổi số thành phố giai đoạn 2026 - 2030 là một trong những nội dung hợp tác cụ thể, hướng tới huy động nguồn lực và kinh nghiệm của doanh nghiệp công nghệ phục vụ quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, thành phố Bắc Ninh triển khai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 4 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và 2 trường đại học hàng đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các hiệp hội doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn.

Các chương trình hợp tác được định hướng vào những nhiệm vụ thiết thực như tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm; đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách ưu đãi và tháo gỡ rào cản trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Kết nối tri thức, hướng tới nhân lực công nghệ cao

Không chỉ mở rộng hợp tác trong nước, Bắc Ninh còn tăng cường kết nối quốc tế nhằm tiếp cận kinh nghiệm quản trị, công nghệ tiên tiến và mô hình đào tạo nhân lực phù hợp với xu hướng phát triển mới.

Nổi bật là thỏa thuận với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về đào tạo nghề gắn với việc làm cho các nhóm yếu thế ở vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh thiếu niên Việt Nam, thông qua hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang phát triển nhân tài và lao động lành nghề. Dự án đang được hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm triển khai tại thành phố.

Thành phố Bắc Ninh cũng ký kết, mở rộng các biên bản ghi nhớ hợp tác với Chính quyền thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), đồng thời tăng cường kết nối với Samsung Việt Nam, Quỹ WLA (Thượng Hải) và Tập đoàn Qorvo (Hoa Kỳ). Các hoạt động này hướng tới thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn và công nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh Bắc Ninh hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel).

Đối với lĩnh vực đào tạo, thành phố Bắc Ninh chú trọng kết nối giữa trường nghề và doanh nghiệp FDI, từng bước gắn chương trình đào tạo với yêu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh Bắc Ninh tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, đòi hỏi đội ngũ lao động không chỉ có tay nghề mà còn phải làm chủ công nghệ, có kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại.

Cùng với việc ký kết các thỏa thuận, thành phố tổ chức hội thảo khoa học “Trí thức Bắc Ninh hiến kế xây dựng quê hương”, thu hút các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học trong và ngoài thành phố đang công tác tại các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp phát triển địa phương.

Thông qua các hoạt động này, mô hình liên kết “3 nhà” gồm Nhà nước - nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn. Nhà nước đóng vai trò kết nối, định hướng và hoàn thiện cơ chế; các viện, trường phát huy thế mạnh nghiên cứu, đào tạo; doanh nghiệp tham gia xác định nhu cầu nhân lực, đặt hàng nghiên cứu và tiếp nhận kết quả ứng dụng.

Đặc biệt, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nhân lực khoa học, công nghệ. Các nội dung được quan tâm gồm đào tạo quản trị đổi mới sáng tạo, quản trị chương trình, dự án; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; sở hữu trí tuệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ và kết nối mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế.

Đáng chú ý, việc nâng cao năng lực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị hiện đại cũng được đưa vào nội dung hợp tác, hướng tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.