VSIP chuyển hướng phát triển công nghiệp xanh, thông minh

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) dự kiến diễn ra ngày 3/12/2026 tại TPHCM. Dịp này, VSIP sẽ công bố định hướng VSIP 2.0, hướng đến hệ sinh thái công nghiệp thông minh, xanh và tích hợp.

Ngày 27/11, tại TPHCM, đại diện Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) cho biết, dự kiến vào ngày 3/12/2026 VSIP sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP). Dịp này, VSIP sẽ công bố định hướng VSIP 2.0, hướng đến hệ sinh thái công nghiệp thông minh, xanh và tích hợp.

Ông Vũ Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc VSIP thông tin về lễ kỷ niệm 30 năm phát triển VSIP. Ảnh: Nguyễn Tiến

Định hướng này nhằm nâng cao giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm, góp phần kiến tạo thịnh vượng cho người lao động và người dân tại các địa phương có dự án.

Từ dự án tiên phong năm 1996, đến nay VSIP đã phát triển thành mạng lưới gồm 31 dự án tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Sembcorp, VSIP từng bước phát triển mô hình khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tích hợp, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự am hiểu thị trường và địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo

Sau 3 thập kỷ, hệ thống VSIP đã thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư hơn 32 tỷ USD, tạo ra hơn 1 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Không chỉ tập trung phát triển hạ tầng khu công nghiệp, VSIP đang chuyển hướng xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa sản xuất, công nghệ, nghiên cứu và đào tạo. Một số nền tảng trọng điểm được triển khai như Trung tâm Sản xuất tiên tiến, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất tiên tiến Việt Nam, hợp tác với ARTC, dự án Trung tâm Đổi mới vi điện tử hợp tác cùng Fraunhofer ENAS và Trường đại học Quốc tế Miền Đông.

Ông Sean Lim - Phó Tổng Giám đốc VSIP phát biểu tại họp báo thông tin lễ kỷ niệm 30 năm phát triển VSIP. Ảnh: BTC cung cấp

Phát triển bền vững cũng được xác định là một trong những trụ cột trong chiến lược hoạt động của VSIP. Đáng chú ý, tại VSIP III, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS), cung cấp nguồn điện xanh trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất.

Giải pháp này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trên nền tảng 30 năm phát triển, VSIP định hướng mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế và vật liệu mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng phát triển các giải pháp năng lượng thông minh, logistics, kinh tế tuần hoàn và đào tạo nguồn nhân lực.

Khu công nghiệp VSIP III tại phường Bình Cơ, TPHCM.

Theo VSIP, định hướng này nhằm hình thành mạng lưới liên kết sâu rộng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.