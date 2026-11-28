Cà Mau không chờ thiếu nước, xâm nhập mặn mới ứng phó El Nino

Trước dự báo El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh, khiến mùa mưa năm 2026 kết thúc sớm, lượng mưa và nguồn nước mặt suy giảm đáng kể, tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, về những nguy cơ và giải pháp bảo đảm nguồn nước, bảo vệ sản xuất, thủy sản và rừng trong mùa khô 2026–2027.

PV: Thưa ông, diễn biến El Nino trong mùa khô 2026–2027 được dự báo như thế nào? Mức độ tác động ra sao so với những năm trước?

Ông Phạm Văn Mười: Theo nhận định, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino với cường độ mạnh đến rất mạnh. Xác suất El Nino mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 9–11/2026 ở mức cao. Đáng lo ngại, mùa mưa năm 2026 có khả năng kết thúc sớm, khoảng từ tháng 11/2026. Tổng lượng mưa dự báo thiếu hụt trên 50% so với trung bình nhiều năm, trong khi nguồn nước mặt có thể suy giảm khoảng 50–70%.

Cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước, xâm nhập mặn được dự báo diễn biến gay gắt. Ranh mặn 4 g/l có khả năng xâm nhập sâu khoảng 40–60km vào nội đồng từ cuối tháng 11/2026. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất trong suốt mùa khô.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, chia sẻ về các kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.

PV: Với đặc thù địa lý của Cà Mau, những tác động của El Nino sẽ đặt địa phương trước những thách thức gì, thưa ông?

Ông Phạm Văn Mười: Cà Mau là địa phương có tính dễ tổn thương cao trước tác động của El Nino. Tỉnh có ba mặt giáp biển, nằm ở cuối nguồn hệ thống sông Mê Kông và không được bổ sung trực tiếp nguồn nước ngọt từ sông Hậu. Do đó, khi mùa mưa kết thúc sớm, khả năng tích trữ, bổ sung nguồn nước bị hạn chế, trong khi nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất vẫn ở mức cao.

Theo thống kê mới nhất, toàn tỉnh có khoảng 3.300 hộ dân cần được hỗ trợ về nước sạch, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng ven biển và những nơi chưa có điều kiện tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung.

Trong số này, khoảng 500 hộ sống phân tán; hơn 600 hộ đang sử dụng hệ thống cấp nước đã xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu; khoảng 1.000 hộ chưa được đấu nối và gần 1.200 hộ ở những khu vực chưa có công trình cấp nước. Nếu hạn hán kéo dài, những nhóm dân cư này sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Về sản xuất, trong kịch bản hạn, mặn gay gắt nhất, cao hơn các năm 2015–2016, 2019–2020 và 2023–2024, diện tích lúa Đông Xuân có thể giảm khoảng 25.000 ha, từ khoảng 93.000 ha xuống còn 68.000 ha do nguy cơ thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Đối với mô hình lúa – tôm, một số khu vực cũng có nguy cơ thiếu nước ngọt, với khoảng 30% diện tích có khả năng bị ảnh hưởng. Đối với nuôi trồng thủy sản, nắng nóng kéo dài, độ mặn và nhiệt độ tăng cao, nguồn nước biến động có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh trên tôm, cua.

Đặc biệt, nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến cực kỳ nguy hiểm tại khoảng 46.000 ha rừng, nhất là khu vực rừng tràm U Minh Hạ và rừng trên đảo Hòn Khoai.

Nhiều gia đình ở Cà Mau chuẩn bị lu, khạp để dự trữ nước mưa hoặc chứa nước mua từ các ghe xài cầm cự qua mùa hạn.

PV: Những khu vực và lĩnh vực nào trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng lớn nhất?

Ông Phạm Văn Mười: Về cơ bản, toàn tỉnh Cà Mau đều chịu tác động của El Nino, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau tùy theo điều kiện sản xuất và khả năng tiếp cận nguồn nước.

Các vùng chuyên lúa, vùng lúa – tôm và khu vực chuyển tiếp mặn – ngọt sẽ chịu áp lực lớn về nguồn nước. Tỉnh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn để chủ động điều chỉnh sản xuất, bảo đảm nguồn nước và hạn chế thiệt hại cho người dân.

Đối với thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng hơn 424.000 ha có nguy cơ chịu tác động (trong đó dự kiến có trên 122.000 ha chịu ảnh hưởng cao). Đáng chú ý là những vùng sâu trong nội đồng, khó trao đổi nước và vùng chuyển tiếp mặn – ngọt.

Đối với lâm nghiệp, trọng tâm là khu vực rừng tràm U Minh Hạ, rừng trên đảo Hòn Khoai, đây là nơi phải đặc biệt chủ động giữ nước và phòng cháy ngay từ đầu mùa khô.

PV: Tỉnh Cà Mau đã có những kế hoạch, giải pháp gì để chủ động ứng phó El Nino?

Ông Phạm Văn Mười: Quan điểm của tỉnh là chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, phòng ngừa là chính, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân; rà soát các khu vực có nguy cơ thiếu nước, chuẩn bị bồn chứa, điểm cấp nước, vận chuyển nước lưu động và chủ động các phương án cấp nước phù hợp.

Đối với sản xuất, ngành nông nghiệp đang tập trung tranh thủ nguồn nước mưa, đẩy nhanh xuống giống; đồng thời chủ động điều chỉnh diện tích lúa Đông Xuân ở những nơi có nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn cao. Các phương án trữ nước ngọt, đắp đập tạm, bơm chuyền cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Đối với thủy lợi, thủy sản và rừng, tỉnh sẽ vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi, tăng cường quan trắc và cảnh báo môi trường, dịch bệnh; đồng thời giữ nước trong rừng, tăng cường tuần tra và duy trì lực lượng trực 24/24 giờ trong thời kỳ nguy cơ cháy cao.

Với El Nino, chúng tôi xác định không chờ đến khi thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra mới ứng phó. Mục tiêu là dự báo sớm, chuẩn bị trước, điều hành linh hoạt, bảo đảm cao nhất nước sinh hoạt cho người dân và giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, thủy sản và rừng.