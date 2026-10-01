Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lĩnh vực phân bón lâu nay thuộc sự quản lý của Sở Công Thương, trực tiếp Chi cục Quản lý thị trường. Công an tỉnh sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Công an Đắk Lắk thông tin vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả lớn nhất từ trước tới nay.

Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, theo Công an tỉnh Đắk Lắk, mở rộng điều tra, ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, Ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Theo điều tra, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, Công ty Con Ngựa Xanh có ký hợp đồng ủy quyền sử dụng tên thương mại sản phẩm đối với các sản phẩm phân bón NPK của các công ty khác đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành, để thực hiện việc sản xuất phân bón NPK.

Vào khoảng tháng 3/2026, giá nguyên liệu tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm, khó nhập khẩu. Để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường, tăng thêm lợi nhuận, bà Đẹp tự điều chỉnh giảm hàm lượng nguyên liệu Lân, Đạm hoặc Kali bằng cách thay thế bằng các nguyên liệu khác có giá rẻ hơn như Đạm 25….

Ngoài ra, bà Đẹp mua sản phẩm phân bón NPK thành phẩm của công ty khác về phối trộn thêm nguyên liệu có giá rẻ hơn, nguyên liệu có hàm lượng N, P, K còn thiếu rồi đóng vào bao phân bón có ghi hàm lượng NPK cao hơn; hoặc cũng mua sản phẩm phân bón NPK thành phẩm của công ty khác về nhưng chỉ xé bỏ vỏ bao bì, đóng vào bao phân bón có ghi hàm lượng NPK cao hơn và tạo ra công thức riêng đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK như 30-10-10, 20-20-15, 22-6-6, 20-10-10, 20-5-6, 16-16-16.

Sau khi có đơn hàng, các đối tượng sẽ tiến hành in tem nhãn (thể hiện thông tin tên phân bón, thành phần phân bón, công dụng, hướng dẫn sử dụng, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, đơn vị đóng gói và phân phối), làm phiếu xuất nguyên liệu theo nội dung đơn hàng.

Tiếp đó, bà Đẹp chỉ đạo công nhân lấy bao bì, nguyên liệu trong kho dán tem nhãn lên bao bì rồi chỉ đạo công nhân sản xuất phân bón theo tỷ lệ nguyên liệu được ghi trong Đơn hàng (có sẵn công thức sản xuất).

Tang vật phân bón giả bị Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ.

Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ của công ty này 6.064 bao phân bón, có tổng trọng lượng 249.575kg gồm các nhãn hiệu: NPK 20-0-10, NPK 12-11-18, NPK 20-20-15+Bo+TE, GOL DEN TOAD 16-16-8, NPK 16-16-8+Bo+TE, NPK 15-15-15, NPK 25-25-5, Lân 3 màu CANXI-BO, chuyên lúa 1-2+TE, được niêm phong theo quy định.

Trong đó có 610 bao phân bón thành phẩm, có tổng trọng lượng 28.500kg thể hiện thông tin do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất. Đồng thời, công an đã làm việc với các đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, tạm giữ 1.630 bao phân bón với tổng trọng lượng 40.750kg các sản phẩm phân bón mà Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất, bán ra thị trường.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá.

Khám xét 200 tổ chức, cá nhân liên quan

Như Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng đã khám xét 200 tổ chức, cá nhân, đại lý tại nhiều tỉnh, thành, thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả cùng gần 1.000 tấn nguyên liệu và nhiều bao bì liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Cùng tham gia đường dây có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (SN 1983) và Dương Hồng Sơn (SN 1980) cùng trú tại TP.HCM; Dương Văn Tuấn, Phạm Thị Thanh Đẹp, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại.

Ngày 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Đồng thời, thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng liên quan đến nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối phân bón. Trong đó, vợ chồng Thúy - Sơn trực tiếp điều hành Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone và Công ty TNHH Eximfer Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, lực lượng chức năng thu giữ 26 loại phân bón, gồm 244.725kg phân bón giả và 957.580kg nguyên liệu, phân bón được sử dụng để sản xuất, pha trộn, đóng gói. Ngoài ra còn có 58.573 bao bì in nhiều hình ảnh, nhãn hiệu khác nhau.

Tại 200 tổ chức, cá nhân, đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, lực lượng chức năng thu giữ 382.265kg phân bón giả.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là vụ án phân bón giả số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh bị triệt phá, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền cực kỳ lớn. Các đối tượng rất tinh vi, móc nối từ các đại lý cấp 1 tới cấp 2. Công an tỉnh đang tập trung truy xét tới cùng đối với các đại lý, mở rộng điều tra với các tội phạm khác.

Về mối quan hệ phối hợp, theo đại tá Tuấn, sự quản lý của nhà nước trên lĩnh vực này thuộc Sở Công Thương, đặc biệt là lực lượng Quản lý thị trường. Lực lượng công an có vai trò đảm bảo thị trường cạnh tranh công bằng, sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng quản lý sẽ xử lý nghiêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân đã từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của các đơn vị sau: Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh, chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận và tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời bảo quản các tài liệu, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu. Tuyệt đối không được tiếp tay mua bán, tiêu thụ, tẩu tán sản phẩm phân nở Bỉ giả về nguồn gốc xuất xứ của các Công ty trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.