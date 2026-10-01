Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

Tuấn Nguyễn
Huỳnh Thuỷ

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lĩnh vực phân bón lâu nay thuộc sự quản lý của Sở Công Thương, trực tiếp Chi cục Quản lý thị trường. Công an tỉnh sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Công an Đắk Lắk thông tin vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả lớn nhất từ trước tới nay.

Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, theo Công an tỉnh Đắk Lắk, mở rộng điều tra, ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, Ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Theo điều tra, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, Công ty Con Ngựa Xanh có ký hợp đồng ủy quyền sử dụng tên thương mại sản phẩm đối với các sản phẩm phân bón NPK của các công ty khác đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành, để thực hiện việc sản xuất phân bón NPK.

Vào khoảng tháng 3/2026, giá nguyên liệu tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm, khó nhập khẩu. Để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường, tăng thêm lợi nhuận, bà Đẹp tự điều chỉnh giảm hàm lượng nguyên liệu Lân, Đạm hoặc Kali bằng cách thay thế bằng các nguyên liệu khác có giá rẻ hơn như Đạm 25….

Ngoài ra, bà Đẹp mua sản phẩm phân bón NPK thành phẩm của công ty khác về phối trộn thêm nguyên liệu có giá rẻ hơn, nguyên liệu có hàm lượng N, P, K còn thiếu rồi đóng vào bao phân bón có ghi hàm lượng NPK cao hơn; hoặc cũng mua sản phẩm phân bón NPK thành phẩm của công ty khác về nhưng chỉ xé bỏ vỏ bao bì, đóng vào bao phân bón có ghi hàm lượng NPK cao hơn và tạo ra công thức riêng đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK như 30-10-10, 20-20-15, 22-6-6, 20-10-10, 20-5-6, 16-16-16.

Sau khi có đơn hàng, các đối tượng sẽ tiến hành in tem nhãn (thể hiện thông tin tên phân bón, thành phần phân bón, công dụng, hướng dẫn sử dụng, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, đơn vị đóng gói và phân phối), làm phiếu xuất nguyên liệu theo nội dung đơn hàng.

Tiếp đó, bà Đẹp chỉ đạo công nhân lấy bao bì, nguyên liệu trong kho dán tem nhãn lên bao bì rồi chỉ đạo công nhân sản xuất phân bón theo tỷ lệ nguyên liệu được ghi trong Đơn hàng (có sẵn công thức sản xuất).

tp_phan-bon-gia-1339.jpg
Tang vật phân bón giả bị Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ.

Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ của công ty này 6.064 bao phân bón, có tổng trọng lượng 249.575kg gồm các nhãn hiệu: NPK 20-0-10, NPK 12-11-18, NPK 20-20-15+Bo+TE, GOL DEN TOAD 16-16-8, NPK 16-16-8+Bo+TE, NPK 15-15-15, NPK 25-25-5, Lân 3 màu CANXI-BO, chuyên lúa 1-2+TE, được niêm phong theo quy định.

Trong đó có 610 bao phân bón thành phẩm, có tổng trọng lượng 28.500kg thể hiện thông tin do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất. Đồng thời, công an đã làm việc với các đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, tạm giữ 1.630 bao phân bón với tổng trọng lượng 40.750kg các sản phẩm phân bón mà Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất, bán ra thị trường.

phan-bon-gia-2.jpg
phan-bon-gia-3456.jpg
Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá.

Khám xét 200 tổ chức, cá nhân liên quan

Như Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng đã khám xét 200 tổ chức, cá nhân, đại lý tại nhiều tỉnh, thành, thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả cùng gần 1.000 tấn nguyên liệu và nhiều bao bì liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Cùng tham gia đường dây có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (SN 1983) và Dương Hồng Sơn (SN 1980) cùng trú tại TP.HCM; Dương Văn Tuấn, Phạm Thị Thanh Đẹp, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại.

Ngày 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Đồng thời, thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng liên quan đến nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối phân bón. Trong đó, vợ chồng Thúy - Sơn trực tiếp điều hành Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone và Công ty TNHH Eximfer Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, lực lượng chức năng thu giữ 26 loại phân bón, gồm 244.725kg phân bón giả và 957.580kg nguyên liệu, phân bón được sử dụng để sản xuất, pha trộn, đóng gói. Ngoài ra còn có 58.573 bao bì in nhiều hình ảnh, nhãn hiệu khác nhau.

Tại 200 tổ chức, cá nhân, đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, lực lượng chức năng thu giữ 382.265kg phân bón giả.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là vụ án phân bón giả số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh bị triệt phá, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền cực kỳ lớn. Các đối tượng rất tinh vi, móc nối từ các đại lý cấp 1 tới cấp 2. Công an tỉnh đang tập trung truy xét tới cùng đối với các đại lý, mở rộng điều tra với các tội phạm khác.

Về mối quan hệ phối hợp, theo đại tá Tuấn, sự quản lý của nhà nước trên lĩnh vực này thuộc Sở Công Thương, đặc biệt là lực lượng Quản lý thị trường. Lực lượng công an có vai trò đảm bảo thị trường cạnh tranh công bằng, sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng quản lý sẽ xử lý nghiêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân đã từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của các đơn vị sau: Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh, chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận và tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời bảo quản các tài liệu, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu. Tuyệt đối không được tiếp tay mua bán, tiêu thụ, tẩu tán sản phẩm phân nở Bỉ giả về nguồn gốc xuất xứ của các Công ty trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

#phân bón giả #Đắk Lắk #đường dây tội phạm #công an #mua bán phân bón giả

Cùng chuyên mục

Một ngôi chùa ở Đắk Lắk bị trộm tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng

Một ngôi chùa ở Đắk Lắk bị trộm tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng thời điểm nhà chùa làm lễ cúng, nhóm đối tượng từ Gia Lai đột nhập Chùa Phước Vân (Đắk Lắk), lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm tại các chùa ở nhiều tỉnh, với tổng giá trị tài sản trên 4 tỷ đồng.

Lật tẩy đường dây ‘hô biến’ gần 24.000 tấn phân bón giá rẻ thành hàng 'Bỉ'

Lật tẩy đường dây ‘hô biến’ gần 24.000 tấn phân bón giá rẻ thành hàng 'Bỉ'

TPO - Lợi dụng chênh lệch giá giữa các loại phân bón cùng công thức, thành phần nhưng khác nguồn gốc, các đối tượng nhập hàng giá rẻ, sau đó thay đổi bao bì, dán tem phụ thể hiện xuất xứ từ Bỉ để bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định hơn 23.782 tấn phân bón bị “phù phép” nguồn gốc, tổng giá trị hơn 154,5 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Sỹ Toàn (đeo kính, giữa ảnh) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh án.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

TPO - HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Trương Sỹ Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thành khẩn, không nhận tội. Đến tối muộn ngày 30/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú tại TDP Hồng Hà 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa dối khách hàng”. Mạnh bị xác định đã bán các loại thảo mộc qua mạng xã hội, quảng cáo sai về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm, với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

TPO - Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

TPO - Nhận 30.000 USD của một người nước ngoài với lý do đổi sang tiền Trung Quốc, Trần Văn Quân bất ngờ cắt liên lạc rồi lái ô tô bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Sau khi lần theo dấu vết, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Quân, thu hồi toàn bộ số tiền.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Sáng 30/9, báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe