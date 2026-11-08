Đà Nẵng xóa trắng 116 điểm lõm sóng viễn thông

TPO - Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xóa tình trạng lõm sóng tại 116/116 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, chưa có điện lưới đã được tiếp cận sóng 4G, 5G và Internet vệ tinh.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, thành phố đã hoàn thành mục tiêu xóa các thôn, cụm dân cư lõm sóng viễn thông trong năm 2026, góp phần đưa dịch vụ viễn thông, Internet đến người dân vùng sâu, vùng xa.

Cõng thiết bị vượt núi, đưa sóng viễn thông đến các khu vực lõm sóng ở Đà Nẵng.

Theo thống kê sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 1/7/2025, địa phương có 116 thôn, cụm dân cư lõm sóng, trong đó hơn 14 thôn chưa có điện lưới. Đây chủ yếu là những khu vực miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn.

Trước thực trạng này, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông, các địa phương và doanh nghiệp khảo sát, xác định phương án khắc phục tại từng khu vực.

Đáng chú ý, qua rà soát thực tế cùng Viettel Đà Nẵng, cơ quan chức năng phát hiện thêm 27 thôn, cụm dân cư lõm sóng ngoài danh sách ban đầu, qua đó mở rộng phạm vi triển khai, bảo đảm không bỏ sót các khu vực cần được kết nối.

Trong quá trình thực hiện, thành phố huy động các doanh nghiệp viễn thông tối ưu mạng lưới hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng, xây dựng mới các trạm thu phát sóng di động (BTS), đồng thời tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đất đai, nguồn điện và điều kiện thi công tại các địa bàn miền núi.

Kết quả, Viettel Đà Nẵng đã phối hợp xây dựng, phát sóng hơn 36 trạm BTS, triển khai xóa lõm sóng tại 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã. Nhiều khu vực trước đây không có sóng hoặc chất lượng liên lạc không đảm bảo nay đã được cung cấp dịch vụ viễn thông di động 4G, 5G.

Đưa Internet vệ tinh đến vùng núi hiểm trở

Bên cạnh phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống, Đà Nẵng triển khai giải pháp Internet vệ tinh tại những địa bàn đặc biệt khó khăn, chưa thể đầu tư hạ tầng thông thường.

Cụ thể, thành phố Đà Nẵng đã đề nghị và được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 14 bộ thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink, lắp đặt tại 4 thôn và 10 cơ sở đào tạo còn lõm sóng.

Thi công kéo cáp viễn thông tại địa bàn miền núi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn.

Bốn thôn được triển khai gồm Aur, Apát (xã A Vương), Đắc Chơ Đây (xã La Dêê) và thôn 3 (xã Phước Thành). Đến ngày 2/10/2026, toàn bộ 14 vị trí đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tốc độ truy cập Internet đo được tại nhiều điểm đạt hàng trăm Mbps.

Việc ứng dụng Internet vệ tinh mở thêm phương án kết nối tại những khu vực địa hình hiểm trở, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập ở miền núi.

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp viễn thông và chính quyền các xã rà soát, khắc phục những khu vực còn yếu sóng cục bộ, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng và triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2027.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất và được UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối, cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại 6 xã biên giới nhằm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.