'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Màn tỏ tình gây sốt của Lưu (NSƯT Hoàng Hải) với Luyến (Thanh Hương)

TPO - Bình (Minh Cúc) lên kế hoạch tán tỉnh Lưu (NSƯT Hoàng Hải) thông qua bữa tiệc mừng cô gia nhập xóm trọ. Trong bữa ăn, Bình liên tục thể hiện tình ý với Lưu khiến anh không vui. Cuối cùng, Lưu tức giận vì nghĩ bị Luyến sắp đặt nên "mượn rượu tỏ tình" với bà mối. Tình huống này khiến khán giả thích thú.

Trong tập 18 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Bình (Minh Cúc) lên kế hoạch tán tỉnh Lưu (NSƯT Hoàng Hải) thông qua bữa tiệc mừng cô gia nhập xóm trọ. Thời gian trước, Lưu chuyển công việc mới nên không thể uống rượu. Vì thế bữa liên hoan là dịp anh uống thoải mái. Lưu không thể vắng mặt trong buổi liên hoan.

Trong bữa ăn, Bình liên tục thể hiện tình ý bằng cách gắp đồ ăn, mời rượu Lưu. Bình nhờ Luyến và Điền giúp đỡ trong lúc tán tỉnh Lưu. Vì thế Luyến cũng khen Bình hết lời trước mặt Lưu: "Công nhận em Bình hiểu tâm tư của anh Lưu. Chắc phải thần giao cách cảm lắm bởi đúng hôm tổ chức liên hoan trùng vào hôm Lưu thích nhậu".

Thấy Bình và Lưu tình cảm hơn, Luyến ra hiệu để Minh và Điền rút lui, trả không gian riêng tư. "Mình như người thừa ở đây ý nhở. Biết người ta gọi đây là gì không? Đúng người đúng thời điểm", Luyến nói. Thế nhưng Lưu không hề quan tâm đến Bình, chỉ uống rượu một mình.

Luyến lấy lý do quên tắt bếp đun nước ở nhà nên vội vàng rời đi. Thấy Luyến rời đi, Bình ra hiệu cho Điền rời đi để cô với Lưu có không gian tâm tình. Thế nhưng tất cả ám hiệu này bị Lưu nhìn thấy. "Thằng này biết tỏng bọn mày định bày trò gì. Đứa nào bày trò này?", Lưu tức giận hỏi.

Lưu cho rằng tất cả là kế hoạch của Luyến nên tức giận sang nhà cô để truy hỏi. Anh cho rằng cô khinh mình cả đời không làm được gì ra hồn nên đến chuyện yêu đương cũng cần sắp đặt. “Cô coi thằng này là loại gì?”, Lưu tức giận chất vấn.

Điền thấy vậy liền đứng ra bảo vệ Luyến. Luyến cho rằng Lưu quá say và khuyên anh nên về nhà vì cô không muốn đôi co với người say. “Đã thế thằng này nói cho mà biết. Thằng này không thích con nào cả, chỉ thích Luyến lươn thôi”, Lưu bày tỏ.

Kết quả, Lưu không nhận được câu đồng ý từ Luyến mà nhận lại cái tát. "Thằng này chỉ cho Luyến lươn tát vào mặt thôi đấy. Nốt lần này thôi đấy. Hết nước chấm", Lưu nói và bỏ về.

Phân đoạn "mượn rượu tỏ tình" của Lưu với Luyến khiến nhiều khán giả thích thú. "Pha tỏ tình hết nước chấm. Lưu nát tuyệt vời quá", "Đúng là anh Lưu nát, tỏ tình cũng phải khác mọi người", "Anh Lưu chất quá thích là bày tỏ thẳng luôn", "Cái kết của màn tỏ tình cũng lạ luôn", "Thế này còn tình yêu, tình báo gì nữa anh Lưu ơi", "Thích diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải quá"... là những bình luận của khán giả về đoạn phim.

Bình và Điền chứng kiến màn tỏ tình của Lưu. Bình khóc sướt mướt vì bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ Lưu nhưng bị từ chối phũ phàng. Điền cũng để mắt Bình nhưng lâu nay không dám thổ lộ.

Hai kẻ "thất tình" bỗng dưng có dịp xích lại gần nhau để "gạo nấu thành cơm". Khán giả thích thú bình luận: "Bình, Điền hợp nhau, đẹp đôi", "Bình với Điền thành đôi lại phải cảm ơn Luyến"...