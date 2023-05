NSND Lê Khanh sánh vai NSƯT Đỗ Kỷ

TPO - Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, NSND Lê Khanh trở lại với vai bà nội lắm chiêu trong “Nơi giấc mơ tìm về”. NSƯT Đỗ Kỷ cũng trở lại với vai dài hơi hơn, tương tác khá nhiều với NSND Lê Khanh trong phim.

Nơi giấc mơ tìm về do Trịnh Lê Phong đạo diễn, xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và đứa cháu nội Gia An (Lãnh Thanh). Chồng bà Lan mất sớm, một mình bà lèo lái công ty gia đình, nuôi dạy đứa cháu nội thành tài và mong muốn Gia An gánh vác công ty thay bà.

Gia An thông minh, năng động lại muốn tiếp tục cuộc sống tự do tự tại chứ không hề hào hứng với ý nghĩ nối nghiệp, nhất là khi cậu thừa hiểu tính cách nguyên tắc, hay áp đặt của bà nội. Nhưng bà Lan quá kinh nghiệm để đối phó với đứa cháu.

Chuẩn bị cho sự chuyển giao, bà để hai cánh tay đắc lực nhất của mình là phó giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ), Phương (Việt Hoa) là thư ký riêng trợ giúp Gia An trong quá trình làm quen và quản lý công ty.

Từ thái độ đối phó, tiêu cực, Gia An dần dần cảm thấy thích thú với công việc, đồng thời cũng chứng tỏ được năng lực, xử lý được những khó khăn để đưa công ty quay trở lại quỹ đạo phát triển. Bà Lan tham gia nhiều hơn vào công việc ở viện dưỡng lão tư nhân mà bà có cổ phần.

Tiếp xúc với những người lớn tuổi ở đây, bà Lan dần thấu hiểu, nhận ra và chấp nhận thực tế mình đang già đi, mình nên có cuộc sống đúng với tuổi tác. Tưởng chừng mọi việc diễn ra êm ả, đúng lúc này, những bí ẩn ngày xưa bị phơi bày.

Gia An vô tình phát hiện ra bà Lan không phải bà ruột và tệ hơn, bà còn liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Bà Lan vì một lý do nào đó, dường như không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho Gia An khiến anh mắc kẹt giữa sự thù hận và ơn huệ với người bà nuôi nấng anh.

Bên cạnh câu chuyện về khoảng cách thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ của những thành viên trong gia đình, Nơi giấc mơ tìm về cũng khai thác câu chuyện về tình yêu khá thú vị giữa Mai Anh - Gia An - Phương và những câu chuyện về tình bạn trong trại dưỡng lão.

NSND Lê Khanh chia sẻ với vai diễn lần này không còn là “gái già” nữa mà trở thành “bà già”. “Vai diễn lần này mang đầy đủ yếu tố điển hình của một người phụ nữ. Đó là sự hy sinh, sự lan tỏa, luôn đem lại sự ấm áp. Mỗi người phụ nữ bên cạnh trách nhiệm với gia đình con cái còn có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và họ vẫn luôn cống hiến, hy sinh”, NSND Lê Khanh nói.

Xuất hiện bên cạnh NSND Lê Khanh là NSƯT Đỗ Kỷ. Sau thời gian nghỉ chế độ, NSƯT Đỗ Kỷ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và đóng phim. Trước đây anh nhận nhiều lời mời, tuy nhiên khó sắp xếp công việc ở Cục Nghệ thuật biểu diễn nên thi thoảng chỉ nhận vai nho nhỏ.

Nơi giấc mơ tìm về cũng đánh dấu sự Bắc tiến của nam diễn viên Lãnh Thanh. Nam diễn viên quê Thái Bình nhưng gây dựng sự nghiệp diễn xuất chủ yếu ở phía Nam. Sau nhiều vai điện ảnh, Lãnh Thanh quyết tâm ra Bắc đóng phim truyền hình giờ vàng để "chứng minh với gia đình, họ hàng". Anh kể vui rằng nhiều người thân, bạn bè thắc mắc vì mang tiếng là diễn viên nhưng chẳng thấy Lãnh Thanh trên truyền hình.

Lãnh Thanh không chỉ được tương tác với các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, anh còn có cơ hội đóng cặp với Việt Hoa, Minh Thu. Riêng với Minh Thu, Lãnh Thanh có một số cảnh "nóng". Việt Hoa - Lãnh Thanh hứa hẹn gây chú ý với nhân vật "phi công trẻ" tán tỉnh "chị già".

Nơi giấc mơ tìm về quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu và diễn viên trẻ như NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Trọng Trinh, NSƯT Tất Bình, diễn viên Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, Thục Anh, Trung Tuấn… Bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng trong khung giờ vàng 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1 từ 22/5, sau khi bộ phim Khúc hát mặt trời kết thúc.