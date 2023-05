Chuyện khiến NSND Lê Khanh day dứt

Day dứt vì mải việc đến sảy thai

Sau 5 năm "mất tích" trên màn ảnh nhỏ để tập trung cho các dự án điện ảnh, NSND Lê Khanh tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ trong Nơi giấc mơ tìm về.

Dịp này, chị giãi bày về những góc khuất trong nghề. NSND Lê Khanh cho rằng nghệ sĩ không giống những gì khán giả, công chúng nhìn bên ngoài. Để có được thành công, nghệ sĩ luôn phải phấn đấu, nỗ lực, không bao giờ được phép nghỉ và càng thành công mọi chuyện càng trở nên khó khăn.

"Ngày mai phải thành công hơn hôm nay bởi chỉ cần thành quả bằng hôm nay đã là thụt lùi. Hôm nay đóng vai tốt được khán giả chấp nhận, ngày mai nghệ sĩ phải sang đóng vai khác tốt hơn, nếu không khán giả chỉ thấy nhạt nhòa, không còn sức hấp dẫn", NSND Lê Khanh chia sẻ với Tiền Phong.

Đặc thù công việc cũng khiến nghệ sĩ không có nhiều thời gian bên gia đình. NSND Lê Khanh nhớ nhất những khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng không thể ở bên gia đình. Thế nhưng, điều khiến chị cảm thấy là có lỗi, ân hận suốt đời vì sảy thai vì quá mải mê công việc.

Thời điểm đó chị đang mang thai bé thứ hai và được giao vai Thúy trong vở kịch Bến bờ xa lắc. NSND Lê Khanh kể lại vào đêm tổng duyệt vở kịch, chị bị động thai, nên từng băn khoăn việc liệu có nên tiếp tục ra sân khấu diễn tiếp hay xin nghỉ. "Giây phút tổng duyệt đến rồi, giờ mình làm sao. Gần 700 khán giả đã ngồi kín cả rạp rồi", NSND Lê Khanh nhớ lại.

Cuối cùng chị được bác sĩ tiêm thuốc để giữ thai. Sau khi diễn xong chị lập tức nhập viện. Tuy nhiên, sau đó 5 ngày, nữ diễn viên không thể giữ lại em bé bên mình.

"Vở Bến bờ xa lắc thành công vang dội, nhưng tôi không giữ được con. Có ân hận, đau khổ không? Sung sướng không? Vinh quang không? Tất cả đều có...", NSND Lê Khanh nói.

Con không theo nghề vừa mừng, vừa lo

Khi đến với nghề diễn viên, mỗi người có một sứ mệnh, một cái duyên riêng, vì vậy khi hai người con không theo nghề Lê Khanh vừa buồn vừa vui. Buồn bởi dòng họ, gia đình có truyền thống nghệ thuật đến đời thứ ba là kết thúc. Tuy nhiên, chị cũng cảm thấy vui khi các con không theo đuổi đam mê nghệ thuật.

"Nghề này gian nan lắm, nếu không đủ bản lĩnh và sự hy sinh ấy không thể theo đuổi được. Tôi chưa nói gì về tài năng mà nếu sức khỏe không tốt không thể theo được nghề", NSND Lê Khanh nói.

Chị cắt nghĩa rằng cả đời người gặp một vai thôi cũng đã là sốc lắm rồi vì áp lực. Áp lực từ việc đợi chờ những nhận xét của khán giả, họ sẽ đón nhận ra sao, đánh giá thế nào đến chuyện tương lai thế nào...

"Lo lắng vô cùng và càng thành công ngày mai lại càng khó khăn hơn, đặc biệt việc làm mới bản thân trong những vai diễn", chị nêu quan điểm.

Dù có nhiều khó khăn nhưng NSND Lê Khanh khẳng định mỗi lần vượt qua được tất cả để có được hào quang, vinh quang là nước mắt hạnh phúc. Nghệ sĩ không thể không có khán giả.

"Trên sân khấu biểu diễn trực tiếp, nghệ sĩ cộng hưởng, giao lưu cùng cảm xúc của khán giả khiến tác phẩm luôn giữ được sự mới mẻ. Sự mới mẻ trong mỗi vở diễn đến từ cảm xúc của khán giả khi họ tương tác với diễn viên. Khán giả quan trọng như vậy. Và nghệ sĩ yêu nghề, trông chờ vào vai diễn, những vai diễn nuôi nghệ sĩ nhưng và nuôi cả một nền nghệ thuật", NSND Lê Khanh nêu.

NSND Lê Khanh trở lại màn ảnh nhỏ với bà Lan trong Nơi giấc mơ tìm về do Trịnh Lê Phong đạo diễn. Nơi giấc mơ tìm xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và đứa cháu nội Gia An (Lãnh Thanh). Chồng bà Lan mất sớm, một mình bà lèo lái công ty gia đình, nuôi dạy đứa cháu nội thành tài và mong muốn Gia An gánh vác công ty thay bà. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai bà cháu lại ẩn chứa những bí mật, mâu thuẫn không ngờ. Bộ phim lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 22/5.