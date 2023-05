'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 18: Lưu (NSƯT Hoàng Hải) nói thích Luyến (Thanh Hương)

TPO - Lưu (NSƯT Hoàng Hải) tức giận sang phòng Luyến (Thanh Hương) tra hỏi Luyến. Anh cho rằng Luyến khinh mình cả đời không làm gì ra hồn nên đến chuyện yêu đương phải để cô sắp đặt. Tức giận vì bị sắp đặt chuyện tình cảm, Lưu cũng bày tỏ với Luyến ngay lúc đó.

Trong tập 17 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Lưu (NSƯT Hoàng Hải) than thở với Điền (Tô Dũng) về công việc mới. Làm bảo vệ khiến Lưu rất bức bối vì công việc quá rảnh rỗi và luôn phải tươi cười với khách hàng.

"Có khi tao không hợp với nghề này. Thèm ngụm rượu cũng không được uống. Buồn ngủ cũng phải chống mắt lên. Nói chung là chán", Lưu nói.

Trong tập 18, Lưu ngủ gật khi đang trông xe cho khách, mãi đến khi khách đòi lấy xe, Lưu mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này, Lưu hoảng hốt vì tìm mãi không thấy xe của khách.

“Anh ơi thôi chết rồi, hay là mất xe rồi”, khách hàng nói. Lưu khẳng định không có chuyện mất xe vì anh vẫn ngồi “cắm rễ” ở trước cửa và không thấy ai vào lấy xe.

Bát (Anh Tuấn) hỏi lý do bà Tình (NSƯT Thanh Quý) luôn “mất bình tĩnh" với mình dù anh ta không làm gì. “Cháu xin được việc làm rồi, chỉ định qua xin bà ít bánh ra mắt anh em ở chỗ làm mới”, Bát nói. Anh ta nói mình xin được việc bưng bê, dọn dẹp, lau chùi ở quán cà phê.

Bà Tình dặn Bát nếu đã xin được việc tử tế thì bỏ thói gian manh và sống “cho ra con người”. “Đấy chính là tiêu chí của cháu. Mãi mới xin được việc để sau này không phải sống dựa dẫm vào ai”, Bát nói. Thấy Bát có vẻ khác xưa, bà Tình đưa cho Bát túi bánh và dúi cho anh ta ít tiền “phòng thân”.

Lưu tức giận sang phòng Luyến (Thanh Hương) tra hỏi. Anh cho rằng cô khinh mình cả đời không làm được gì ra hồn nên đến chuyện yêu đương cũng cần sắp đặt. “Cô coi thằng này là loại gì?”, Lưu tức giận chất vấn.

Điền thấy vậy liền đứng ra bảo vệ Luyến. Luyến cho rằng Lưu quá say và khuyên anh nên về vì cô không muốn đôi co với người say. “Đã thế thằng này nói cho mà biết. Thằng này không thích con nào cả, chỉ thích Luyến lươn thôi”, Lưu bày tỏ.

Luyến sẽ nói gì sau khi Lưu tỏ tình? Liệu Bát có thật sự hoàn lương? Tập 18 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 ngày 10/5.