Bộ GD&ĐT thông tin về việc Tuyên Quang đề xuất thi lại môn Toán

TPO - Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật.

Tối 9/7, sau khi UBND tỉnh Tuyên Quang họp báo thông tin về kết quả điều tra bất thường môn Toán, Bộ GD&ĐT đã có thông tin về sự việc.

Bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GDĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị bắt.

"Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp", Bộ GD&ĐT thông tin.

Cũng theo bộ này, quyết định phương án nào cũng sẽ phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin từ buổi họp báo về kết quả điều tra những bất thường điểm thi môn Toán tại Tuyên Quang chiều nay, cơ quan Công an cho biết, liên quan sự việc đã khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi, còn có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, giữ vai trò Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo xác minh, bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ giúp thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của bà Hằng, ông Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài môn Toán.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh cho biết, đã gặp mặt thí sinh, phụ huynh và đề xuất thi lại bộ môn Toán.

Đề xuất này lập tức nhận về nhiều ý kiến. Trong đó, chủ yếu cho rằng, thí sinh vi phạm quy chế sẽ phải bị xử lý nghiêm theo quy định.