Ai hoán đổi nợ cho Tập đoàn Hòa Bình chỉ bằng 1/3 thị giá?

TPO - Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu HBC của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình giao dịch ở mức 3.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao gần gấp 3 lần so với thị giá tại thời điểm này.

Tuần này, có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 23 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 1,5%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhà thầu phụ, cung cấp vật liệu

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông qua việc phát hành hơn 51.410.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000, có nghĩa 1 cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoán đổi 10.000 đồng của tài khoản nợ và được phân phối trực tiếp cho chủ nợ. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Hiện tại, vốn điều lệ của HBC ở mức gần 3.430 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của HBC dự kiến tăng lên hơn 3.940 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 15%.

Trong 2 năm qua, tổng giá trị công nợ được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu của HBC đạt gần 1.200 tỷ đồng. Ảnh: HBC.

Đáng chú ý, mức giá dùng để hoán đổi đang cao hơn đáng kể giá cổ phiếu trên thị trường. Mở cửa phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu HBC giao dịch ở mức 3.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành 10.000 đồng cao hơn gần gấp 3 lần so với thị giá tại thời điểm này.

Danh sách tham gia hoán đổi gồm 99 chủ nợ, chủ yếu là nhà thầu phụ và các đơn vị cung cấp vật liệu, thiết bị cho Hòa Bình. Trong đó, Công ty CP Máy Xây dựng Matec dự kiến chuyển hơn 92 tỷ đồng công nợ thành hơn 9,2 triệu cổ phiếu HBC, Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico hoán đổi khoảng 38 tỷ đồng, Công ty CP Best Quality Construction gần 33 tỷ đồng, Công ty CP Kết cấu thép ATAD hơn 31 tỷ đồng, Công ty CP Interhouse LA hơn 23 tỷ đồng, Công ty CP Gỗ An Cường với khoảng 5 tỷ đồng…

Trước đó, kết thúc đợt phát hành ngày 28/6/2024, HBC đã phát hành thành công 73.080.000 cổ phiếu để hoán đổi gần 731 tỷ đồng nợ vay. Trong danh sách chủ nợ hoán đổi thành cổ phiếu, đáng chú ý là Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC), hoán đổi hơn 104 tỷ đồng thành 10.480.000 cổ phiếu, Công ty CP Máy xây dựng Matec đã hoán đổi hơn 88 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển Daiwa hoán đổi 36 tỷ đồng, Công ty CP Cửa Sunspace hoán đổi 40 tỷ đồng…

Theo HBC, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ giúp doanh nghiệp giảm áp lực công nợ, cải thiện năng lực tài chính và tăng khả năng duy trì hoạt động liên tục. Trong 2 năm qua, tổng giá trị công nợ được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu của HBC đạt gần 1.200 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt gần 16.886 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng lên 14.867 tỷ đồng, chiếm khoảng 88% tổng tài sản. Đến nay, HBC vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 2.026 tỷ đồng, tương đương khoảng 58% vốn điều lệ.

Nửa đầu năm nay, doanh thu của HBC đạt 3.268 tỷ đồng (gần gấp đôi cùng kỳ) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 41 tỷ đồng (giảm hơn 19%). Như vậy, HBC mới hoàn thành khoảng 33% chỉ tiêu doanh thu và chưa tới 17% mục tiêu lợi nhuận.

Tăng vốn nhờ cổ phiếu

Ngày 8/10 tới, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Nhà Khang Điền sẽ tăng vốn điều lệ lên 12.453 tỷ đồng.

Với hơn 1.122 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhà Khang Điền dự kiến phát hành thêm 122 triệu cổ phiếu trong lần trả cổ tức sắp tới. Đồng thời, KHD dự kiến cũng sẽ phát hành thêm 10.864.000 cổ phiếu theo chương trình ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,96% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Nếu phát hành thành công đợt trả cổ tức và cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của Nhà Khang Điền tăng lên 12.453 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán LPS (mã chứng khoán: LPS) thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đợt 2 trong năm 2026, nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.

Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Sau khi hoàn tất phát hành, LPS sẽ tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch lô trái phiếu này trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).