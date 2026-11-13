Văn Mai Hương và 6 nghệ sĩ tổ chức đám cưới bất ngờ

TPO - Chiến sĩ Trần Minh Hiếu gặp lại bạn gái Khánh Hà sau một năm trong tập 14 Sao nhập ngũ. Ê-kíp chương trình và các nghệ sĩ tổ chức lễ cưới cho cặp đôi ngay tại đảo Trường Sa.

Trong tập 14 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, 7 nghệ sĩ tham gia hội thao cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Chương trình tổ chức lễ cưới bất ngờ cho chiến sĩ Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà.

Minh Hiếu và Khánh Hà yêu nhau 6 năm, tổ chức lễ ăn hỏi năm 2025. Cặp đôi dự định làm đám cưới vào năm 2027, sau khi nam chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Suốt một năm qua, hai người giữ liên lạc qua tin nhắn. Khi biết chuyện, ê-kíp Sao nhập ngũ bí mật đưa Khánh Hà ra đảo, tổ chức lễ cưới cho cặp đôi.

Các nghệ sĩ tổ chức đám cưới cho Minh Hiếu - Khánh Hà.

7 nghệ sĩ tham gia chuẩn bị và đảm nhận các vai trò khác nhau trong buổi lễ. Châu Bùi, Quốc Trường dẫn chương trình, Văn Mai Hương trang điểm cho cô dâu, Minh Trang, Thúy Ngân làm phù dâu. Phan Mạnh Quỳnh và Erik biểu diễn những ca khúc về tình yêu để tạo bất ngờ cho chú rể.

Ban đầu, Minh Hiếu nghĩ mình tham gia một buổi giao lưu của chương trình. Được mời lên sân khấu, anh chia sẻ câu chuyện yêu xa với bạn gái mà không biết Khánh Hà đang có mặt tại đảo.

Sau tiếng hô “26 cưới” của các chiến sĩ và ê-kíp, tấm màn phía cuối hội trường mở ra. Văn Mai Hương nắm tay cô dâu Khánh Hà tiến vào trong tiếng hát Cầu hôn. Sự xuất hiện của bạn gái khiến Minh Hiếu bối rối.

Khánh Hà nói cô từng nhiều lần tưởng tượng khoảnh khắc nắm tay bạn đời bước vào lễ đường, nhưng không nghĩ hôn lễ được tổ chức tại Trường Sa.

“Cảm ơn anh đã dành cả tuổi trẻ và thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc. Dù anh có ở đâu, làm nhiệm vụ như thế nào, em hứa luôn mạnh mẽ, trở thành hậu phương vững chãi để anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, Khánh Hà nhắn gửi Minh Hiếu.

Phan Mạnh Quỳnh và Erik làm ca sĩ khách mời trong đám cưới đặc biệt trên đảo Trường Sa.

Chú rể cảm ơn ê-kíp và nói: “Từ nay mình đã có vợ”. Cặp đôi trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của đồng đội và nghệ sĩ. Hai người dự định tổ chức thêm lễ cưới tại đất liền với sự hiện diện của gia đình sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ.

Văn Mai Hương cho biết cô từng hát Cầu hôn nhiều lần, song đây là lần đầu có cơ hội tham gia tổ chức một lễ cưới tại đảo Trường Sa. Trong điều kiện gia đình hai bên không thể có mặt, các đồng đội cùng chia vui với cô dâu, chú rể.

Trước lễ cưới, 7 nghệ sĩ tham gia hội thao với các nội dung chạy tiếp sức, co tay xà đơn và kéo co bốn hướng. Đây là dịp để các thành viên giao lưu, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Ở nội dung chạy tiếp sức 3.000 m, đội Quốc Trường giành chiến thắng. Đến phần thi co tay xà đơn, nam diễn viên thực hiện 25 lượt, góp phần đưa đội mình đạt tổng cộng 46 lượt. Phan Mạnh Quỳnh thực hiện 17 lượt, đội của anh giành chiến thắng với tổng thành tích 49 lượt. Trong thử thách kéo co bốn hướng, hai đội không phân định thắng thua.

Bên cạnh phần thi thể lực, Quốc Trường được các đồng đội nhận xét là người hoạt ngôn. Châu Bùi ví nam diễn viên như “chiếc loa phát thanh”. Erik và Văn Mai Hương cho biết họ bất ngờ trước sự nhiệt tình, lăn xả của Quốc Trường trong các hoạt động.