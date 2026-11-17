Vì sao lốp xe điện đắt và nhanh mòn hơn xe xăng?

TPO - Theo giới chuyên gia, lốp dành cho xe điện thường nhanh mòn và có giá cao hơn do yêu cầu thiết kế riêng, để phù hợp với trọng lượng xe lớn, mô-men xoắn tức thời cùng các tiêu chuẩn về lực cản lăn và giảm tiếng ồn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ô tô điện là chi phí bảo dưỡng thấp, chủ yếu nhờ cấu tạo có ít bộ phận chuyển động hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Xe điện không cần thay dầu động cơ và hệ thống phanh tái sinh giúp kéo dài tuổi thọ má phanh. Tuy nhiên, lốp xe lại là một trong những hạng mục có thể phát sinh chi phí đáng kể trong quá trình sử dụng.

Theo Michelin, lốp xe điện có tốc độ hao mòn nhanh hơn khoảng 20% so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Sau khi xe vận hành khoảng 20.000-40.000 km, chủ sở hữu có thể phải tính tới việc thay lốp mới.

Một bộ lốp dành cho xe điện có giá khoảng 1.000-2.500 USD (25,7-64,4 triệu đồng), tùy thuộc vào phân khúc, kích thước và đặc tính cao su. Mức giá này cao hơn đáng kể so với lốp dành cho những mẫu xe động cơ đốt trong có kích thước tương đương.

Nguyên nhân xuất phát từ những yêu cầu kỹ thuật đặc thù, đôi khi có phần đối lập nhau. Bộ pin khiến ô tô điện nặng hơn xe sử dụng động cơ đốt trong cùng kích thước, buộc lốp phải chịu tải lớn hơn và được gia cố kết cấu chắc chắn hơn.

Trong khi đó, mô-tơ điện có khả năng cung cấp mô-men xoắn lớn gần như tức thời, khiến lốp phải chịu lực xoắn và áp lực quay rất cao.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất lốp đang chạy đua phát triển hợp chất cao su và thiết kế gai lốp nhằm giảm lực cản lăn. Đây là yếu tố quan trọng giúp cải thiện phạm vi hoạt động của xe điện. Chẳng hạn, Michelin vừa giới thiệu dòng lốp mới dành cho xe điện, được quảng cáo có khả năng tăng phạm vi di chuyển giữa hai lần sạc thêm 10%.

Ngoài ra, lốp xe điện thường được tích hợp vật liệu hấp thụ âm thanh nhằm giảm tiếng ồn từ mặt đường. Tất cả những yêu cầu trên khiến lốp xe điện có cấu tạo phức tạp hơn, kéo theo chi phí nghiên cứu, sản xuất và giá bán cao hơn.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá lốp là sản lượng sản xuất. Một số mẫu xe điện, điển hình như BMW i3 đã ngừng sản xuất, sử dụng loại lốp có đường kính lớn nhưng bề rộng hẹp nhằm tối ưu khí động học, giảm tiếng ồn và phù hợp với tỷ lệ thiết kế đặc biệt của xe.

Hatchback điện BMW i3 đời cũ đã ngừng sản xuất từ năm 2022.

Không có nhiều mẫu ô tô sử dụng kích thước lốp tương tự, nhưng nhà sản xuất vẫn phải bỏ ra chi phí đáng kể để nghiên cứu và chế tạo loại lốp chuyên biệt này. Điều đó khiến giá lốp thay thế tăng cao, đồng thời gây khó khăn cho việc duy trì nguồn cung trong dài hạn.

Dẫu vậy, giới chuyên gia nhận định giá lốp xe điện có thể giảm trong tương lai. Nhưng khó có thể kỳ vọng một mức giá tương đương lốp dành cho ô tô động cơ đốt trong thông thường.

Khi những yêu cầu đặc biệt về khả năng chịu tải, giảm tiếng ồn và lực cản lăn vẫn được duy trì, chi phí sản xuất lốp xe điện khó tránh khỏi mức cao hơn. Tuy nhiên, sản lượng ngày càng tăng sẽ giúp giảm chi phí trên mỗi sản phẩm.

Trong bối cảnh xe điện ngày càng gia tăng thị phần và bắt đầu vượt xe chạy xăng tại một số thị trường châu Âu, các nhà sản xuất lốp lớn như Michelin, Goodyear, Continental và Pirelli đang mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời tăng công suất sản xuất.

Các thương hiệu lốp tầm trung và giá rẻ cũng bắt đầu ra mắt những dòng sản phẩm chuyên dụng cho xe điện, góp phần tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Dù vậy, lốp xe điện được dự báo vẫn có chi phí sản xuất cao hơn lốp thông thường do cần sử dụng thêm vật liệu gia cố kết cấu và cách âm. Giá các nguyên liệu như cao su tự nhiên, hợp chất có nguồn gốc từ dầu mỏ, muội than và thép cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất.