Vẻ đẹp vượt thời gian và hành trình ý nghĩa đi cùng danh hiệu ‘Hoa hậu Việt Nam’ của Đặng Thu Thảo

SVO - Nhắc đến ‘Hoa hậu Việt Nam 2012’ Đặng Thu Thảo, công chúng ưu ái dành cho cô nhiều danh xưng lẫn sự ngưỡng mộ. Đến nay, cô vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc của ‘Hoa hậu Việt Nam’.

Đặng Thu Thảo là thí sinh hiếm hoi của khu vực miền Tây Nam Bộ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Năm 2012, nữ sinh Đặng Thu Thảo trở thành Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau đó, cô tiếp tục ghi danh tham gia Hoa hậu Việt Nam. Với nhanh sắc thanh tú cùng tính cách tự tin, cô đã chinh phục các Ban giám khảo để giành được chiếc vương miện danh giá của cuộc thi này.

Điều khiến Hoa hậu Đặng Thu Thảo được công chúng yêu mến không chỉ bởi nhan sắc, mà còn là khả năng ứng xứ khéo léo, duyên dáng. Trong cuộc thi, cô có phần trả lời ứng xử thông minh với câu hỏi: “Dù cuộc sống thế nào, hàng tỷ người trên thế giới vẫn say mê dõi theo các cuộc thi Hoa hậu, vì sao?”.

“Từ xưa đến nay, người phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và họ cũng được gọi là phái đẹp. Mọi người trên thế giới của chúng ta ai cũng say mê cái đẹp. Cuộc thi Hoa hậu diễn ra nhằm tôn vinh nét đẹp hoàn thiện của người phụ nữ và vì thế nó có một sức hút mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người quan tâm đến”, Đặng Thu Thảo trả lời và ghi điểm mạnh với Ban giám khảo cuộc thi năm đó.

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo trở thành tên tuổi “gây sốt”, được truyền thông lẫn công chúng ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ”, “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Không chỉ vậy, cô còn là một trong số các Hoa hậu Việt Nam được tạp chí TC Candler bình chọn vào top 100 “Mỹ nhân đẹp nhất châu Á”.

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo cũng được biết đến như một tấm gương vượt khó. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Để có tiền trang trải chi phí học tập, “nàng Hậu” từng làm đủ loại công việc.

Nhưng cô chưa hề có ý nghĩ bỏ cuộc. Đặng Thu Thảo chia sẻ rằng, cuộc sống dù có nhiều khó khăn nhưng cô phải học hành thật tốt, làm nhiều việc để thay đổi hoàn cảnh sống của bản thân, một cách chân chính.

Với cách suy nghĩ tích cực và luôn hướng về tương lai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo dù đã hoàn thành nhiệm kỳ từ rất lâu nhưng cô vẫn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội cùng chồng, doanh nhân Nguyễn Trung Tín.

Dù là một trong những Hoa hậu Việt Nam được công chúng yêu mến, Đặng Thu Thảo vẫn hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Cô chỉ xuất hiện trong vài sự kiện thời trang của bạn bè thân thiết. Sau khi lập gia đình, “nàng Hậu” càng ít xuất hiện, tập trung thời gian để chăm sóc gia đình và quản lý công việc kinh doanh cá nhân.

Sau 14 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo vẫn là “ngôi sao” trong lòng công chúng. Cô vẫn giữ được thần thái lẫn cách sống kín tiếng, nói không với thị phi. Hoa hậu Việt Nam vốn là cuộc thi đề cao các giá trị: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến. Đặng Thu Thảo đến nay vẫn nối tiếp các giá trị tốt đẹp đó, lan tỏa điều tích cực đến mọi người.