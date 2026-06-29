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Phương Mỹ Chi tự hào hát 'Made In Vietnam', tiếp tục được tuyên dương 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' năm 2026

Thuận Tùng

SVO - Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc, không ngừng đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiên định với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ.

Tại Đại hội năm nay, Phương Mỹ Chi được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác” năm 2026, theo quyết định của UBND Thành phố.

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Nữ ca sĩ còn có cơ hội thể hiện ca khúc Made in Vietnam, do DTAP sáng tác và sản xuất. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật của Đại hội, tiết mục được trình diễn như một điểm kết nối với tinh thần chung về văn hóa và bản sắc Việt Nam, tạo nên sự đồng điệu với không khí tôn vinh các gương mặt trẻ tiêu biểu.

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Phương Mỹ Chi cho biết: “Được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác năm 2026 là niềm vinh dự rất lớn đối với Chi. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của Chi trong thời gian qua, mà còn là động lực để Chi tiếp tục cố gắng nhiều hơn trên hành trình nghệ thuật, gìn giữ những giá trị văn hóa và truyền cảm hứng về những điều tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ".

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Đại hội Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo, công tác xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiều lĩnh vực khác của đời sống.

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Việc được lựa chọn tham dự Đại hội và được đề xuất tuyên dương là minh chứng cho những đóng góp tích cực của Phương Mỹ Chi không chỉ với lĩnh vực nghệ thuật, mà còn trong vai trò một công dân trẻ trách nhiệm, giàu tinh thần cống hiến, luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Thuận Tùng
#Phương Mỹ Chi #Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác #Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM #Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

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