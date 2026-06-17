Trực tiếp World Cup 2026 Pháp vs Senegal, 2h00 ngày 17/6: Khó có lần hai

TPO - Senegal từng đánh bại Pháp, khi ấy là đương kim vô địch thế giới, vào năm 2002. Tuy nhiên lần này, lịch sử khó có thể lặp lại.

Khi lá thăm đưa Senegal và Pháp nằm cùng bảng I tại World Cup 2026, nhiều người hâm mộ lập tức nhớ về một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Trên sân vận động ở East Rutherford vào thứ Ba tới, đại diện châu Phi sẽ có cơ hội tái hiện chiến tích từng làm rung chuyển thế giới bóng đá cách đây 24 năm, khi họ đánh bại nhà đương kim vô địch Pháp ngay trong trận khai mạc World Cup 2002.

Lần gặp gỡ ấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quật cường của bóng đá Senegal. Chiến thắng tối thiểu trước Les Bleus không chỉ mở ra hành trình cổ tích của "Những chú sư tử Teranga" đến tận tứ kết, mà còn góp phần khiến đội tuyển Pháp khi đó bị loại ngay từ vòng bảng trong tư cách nhà vô địch thế giới.

Bước vào kỳ World Cup lần này, Pháp tiếp tục được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đây cũng là giải đấu đặc biệt với HLV Didier Deschamps. Chiến lược gia 57 tuổi sẽ chia tay cương vị thuyền trưởng sau khi World Cup 2026 khép lại và ông chắc chắn muốn khép lại triều đại của mình bằng một danh hiệu lớn.