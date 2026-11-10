Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan 2-0 (Hết H1): Vào!!! Minh Tâm lập cú đúp

report Xem trực tiếp U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Trận đấu tâm điểm ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 được trực tiếp trên kênh VTV6. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi qua các nền tảng FPT Play và ứng dụng VTVgo.

Ngay trận ra quân của giải giao hữu, các khán giả được thưởng thức trận đấu tâm điểm giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ở lần gần nhất gặp nhau giữa 2 nền bóng đá tại cấp độ U23, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China. Tuy nhiên, tại các sân chơi ở cấp khu vực và châu lục trong vài năm gần đây, thành tích của U23 Việt Nam vượt trội Thái Lan.

U23 Thái Lan mang đến Gia Lai lực lượng tối ưu, với thành phần chủ chốt là các cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá nước này ở lứa sinh năm 2004, 2005. Hai đội đã quá hiểu nhau, từ băng huấn luyện cho đến từng vị trí trên sân, hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn, khởi đầu bùng nổ cho giải giao hữu.

U23 Singapore và U23 Qatar cũng mang đến Việt Nam lực lượng mạnh nhất để đá giao hữu tứ hùng. Các trận đấu của U23 Việt Nam diễn ra trong dịp FIFA Days, nơi mà đội tuyển cũng chơi một loạt trận giao hữu quan trọng. Tuy nhiên, các trận đấu sắp tới của U23 Việt Nam nhận sự quan tâm rất lớn từ khán giả.