Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan 2-0 (Hết H1): Vào!!! Minh Tâm lập cú đúp

U23 Việt Nam áp đảo toàn diện U23 Thái Lan với tỷ lệ cầm bóng hơn 60%, tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng dẫn trước 2-0. Trong hiệp một, U23 Thái Lan chỉ có duy nhất một tình huống dứt điểm về phía khung thành của Cao Văn Bình.
Phút 45: Lại là Minh Tâm và vẫn là tình huống đánh đầu ghi bàn cho U23 Việt Nam. Lần này, Minh Tâm tung người đánh đầu, đưa bóng đi chìm hướng vào góc hiểm đầy khó chịu. Thủ môn U23 Thái Lan nỗ lực bay người nhưng chỉ tô điểm vẻ đẹp cho bàn thắng.
Phút 41: Đội khách rút Tontawan khỏi sân, tung Suwannaphum vào sân. Đây là điều chỉnh để U23 Thái Lan cải thiện thế trận khi chơi lép vế hoàn toàn trước U23 Việt Nam.
Phút 37: Jehhanafee dứt điểm bất ngờ từ khoảng cách hơn 20 m. Thử môn Văn Bình đứng chôn chân nhưng bóng đi ra ngoài.
Phút 34: Trung vệ U23 Việt Nam tự chấn thương. Anh nằm sân, ôm mặt đau đớn và tự ra dấu hiệu thay người.
Phút 32: Văn Thuận xoay người dứt điểm nhanh nhưng bóng không đủ hiểm để hạ thủ môn U23 Thái Lan.
Phút 31: Sau bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đang bình tĩnh tổ chức thế trận để kéo giãn đội hình và phá sức U23 Thái Lan.
Phút 27: Bảo Long dứt điểm bất ngờ và táo bạo từ tuyến 2, tiếc là bóng ăn nhiều vào má ngoài và đi chệch cột.
Phút 26: Khoa Ngô, Văn Thuận và Hoàng Minh dứt điểm liên tiếp 3 lần nhưng không thắng được thủ môn U23 Thái Lan.
Phút 21: Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cầm bóng hơn 60% và đang luân chuyển trái bóng khắp mặt sân để tấn công. Khoa Ngô và Lê Văn Thuận là 2 vị trí nhận bóng thường xuyên, liên tục tạo ra đột biến.
Phút 16: Minh Tâm đánh đầu ngoạn mục để ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Tiền đạo mang áo số 18 chạm bóng ở tư thế không thuận lợi, nhưng vẫn kịp đánh đầu ngược, khiến thủ môn U23 Thái Lan bất ngờ.
Phút 14: Văn Thuận sút phạt thẳng từ khoảng cách 25 m, bóng hướng vào góc xa khiến thủ môn U23 Thái Lan vất vả cản phá.
Phút 10: Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trong 5 phút gần đây. "Các chiến binh sao vàng" dồn bóng liên tục sang 2 biên cho Ngô Đăng Khoa và Lê Văn Thuận xử lý. Cơ hội đã đến với U23 Việt Nam nhưng chúng ta chưa tận dụng thành công.
Phút 8: Tuấn Khải được trao cơ hội quá tốt để ghi bàn nhưng anh sút trượt bóng.
Phút 7: Đăng Khoa tạo đột biến từ tình huống rê bóng qua hậu vệ Thái Lan ở cánh trái. Sau đó, tiền đạo của Công an TPHCM xâm nhập vùng cấm và dứt điểm nhưng bóng đi trật mục tiêu.
Phút 3: Đội khách chủ động đẩy cao đội hình và dồn sức ép tấn công ở những phút đầu. Trong 3 phút, Thái Lan đưa bóng sang 1/3 cuối sân Việt Nam 2 lần và các cầu thủ áo đỏ đang phòng ngự tập trung.
TPO - Trận đấu tâm điểm ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 được trực tiếp trên kênh VTV6. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi qua các nền tảng FPT Play và ứng dụng VTVgo.
Ngay trận ra quân của giải giao hữu, các khán giả được thưởng thức trận đấu tâm điểm giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ở lần gần nhất gặp nhau giữa 2 nền bóng đá tại cấp độ U23, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China. Tuy nhiên, tại các sân chơi ở cấp khu vực và châu lục trong vài năm gần đây, thành tích của U23 Việt Nam vượt trội Thái Lan.
U23 Thái Lan mang đến Gia Lai lực lượng tối ưu, với thành phần chủ chốt là các cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá nước này ở lứa sinh năm 2004, 2005. Hai đội đã quá hiểu nhau, từ băng huấn luyện cho đến từng vị trí trên sân, hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn, khởi đầu bùng nổ cho giải giao hữu.
U23 Singapore và U23 Qatar cũng mang đến Việt Nam lực lượng mạnh nhất để đá giao hữu tứ hùng. Các trận đấu của U23 Việt Nam diễn ra trong dịp FIFA Days, nơi mà đội tuyển cũng chơi một loạt trận giao hữu quan trọng. Tuy nhiên, các trận đấu sắp tới của U23 Việt Nam nhận sự quan tâm rất lớn từ khán giả.
Bên cạnh sức nóng truyền thống giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, màn so tài này còn là cơ hội quan trọng để cả hai huấn luyện viên thử nghiệm nhân sự, định hình bộ khung cho các mục tiêu dài hạn trong năm 2027 và hướng tới Olympic. Đặc biệt, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh rất quyết tâm đòi lại món nợ sau thất bại 0-1 trước chính đối thủ này tại giải giao hữu hồi tháng 3/2026.
Bước vào giải đấu, U23 Việt Nam gặp không ít thử thách khi chỉ có một buổi tập lắp ráp đội hình do vướng lịch thi đấu V.League. Đội chủ nhà cũng thiếu vắng một số gương mặt trụ cột vì chấn thương hoặc bận làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, buộc ban huấn luyện phải gọi bổ sung Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú.
Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn nắm giữ điểm tựa sân nhà cùng nòng cốt là bảy tuyển thủ từng chinh chiến tại ASIAD 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Lê Đình Long Vũ, kết hợp cùng các nhân tố mới như Williams Minh Hoàng hay Trần Gia Bảo.
Phía bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng chịu cảnh thiếu thời gian chuẩn bị và thể trạng cầu thủ bị ảnh hưởng sau hành trình di chuyển vất vả. Mang đến Gia Lai lực lượng chủ yếu sinh năm 2005-2006 để hướng tới SEA Games 34, đội bóng xứ Chùa vàng không đặt nặng áp lực thành tích.
Dù sở hữu hàng công sắc bén với các mũi nhọn như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri, hàng thủ Thái Lan lại thường xuyên bộc lộ sơ hở khi từng để lọt lưới tới 9 bàn sau 4 trận tại ASIAD vừa qua. Đây là điểm yếu mà các chân sút chủ nhà có thể khai thác bằng lối chơi chuyển trạng thái tốc độ.
Lịch sử đối đầu đang ủng hộ U23 Việt Nam với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 5 lần chạm trán gần nhất, nổi bật là trận thắng 3-2 ở chung kết SEA Games 33. Với lợi thế sân nhà Pleiku cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong ngày ra quân.
Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.