Trực tiếp Thể Công Viettel 1-1 Hà Tĩnh (Hiệp 1): Vào! Khuất Văn Khang ghi bàn

report 1-1 cho Thể Công Viettel 33': Thể Công Viettel tổ chức tấn công bên phía cánh phải, bóng được đưa sâu xuống góc để Triệu Việt Hưng căng ngang và Văn Khang băng vào dứt điểm đánh bại thủ môn Thanh Tùng, gỡ hoà cho Thể Công Viettel. report Thủ môn Thanh Tùng cứu thua cho Hà Tĩnh 25': Lương Chí Khải có pha dứt điểm khi lên tham gia tình huống phạt góc nhưng không đánh bại được thủ môn Thanh Tùng. Ở tình huống sau đó, Việt Hưng dứt điểm nhưng rơi vào vị trí việt vị. report VÀO, 1-0 cho Hà Tĩnh 16': Atonio ghi siêu phẩm từ ngoài vòng cấm, bóng đi ngoài tầm với của thủ môn Văn Việt và chạm xà ngang bay vào lưới. Ngay sau đó, VAR vào cuộc kiểm tra, trọng tài Mai Xuân Hùng trực tiếp kiểm tra màn hình trong tình huống tranh chấp của Việt Hưng và Da Silva nhưng bàn thắng được công nhận cho Hà Tĩnh. report Văn Việt cứu thua 12': Từ tình huống bên phái cánh phải theo hướng tấn công, Hà Tĩnh có cơ hội nguy hiểm nhưng tiền đạo của đội khách dứt điểm đưa bóng trúng người Văn Việt. report Văn Khang không thể đánh bại thủ môn Thanh Tùng 10': Văn Khang có tình huống phối hợp với đồng đội để thoát xuống bên cánh trái theo hướng tấn công. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 11 của Thể Công Viettel không thể đánh bại thủ môn Thanh Tùng. report Văn Việt và Chí Khải phối hợp không ăn ý 3': Cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải có tình huống chuyền bóng về gây khó khăn cho thủ môn Văn Việt. May mắn tiền đạo của Hà Tĩnh không thể tận dụng thành công và chỉ được hưởng quả phạt góc. report Trận đấu bắt đầu 1': Sau quãng thời gian nghỉ phục vụ đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 10, LPBank V.League 2026/27 chính thức trở lại với trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. report Cầu thủ Hà Tĩnh khởi động trước trận đấu tại sân Hàng Đẫy report Lịch sử đối đầu Trong 12 lần gặp nhau kể từ năm 2020, Thể Công Viettel thắng 6, hòa 5 và thua 1 trước Hà Tĩnh. Chiến thắng duy nhất của đội bóng núi Hồng là trận thắng Viettel 1-0 tại V.League 2022. Ở mùa giải 2025/26, Thể Công Viettel toàn thắng cả hai lượt trận với cùng tỷ số 2-0. report Đội hình xuất phát Hà Tĩnh report Đội hình xuất phát Thể Công - Viettel

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Thành phố Đồng Nai. Lucas Ribamar mở tỷ số ở phút 63, trước khi Kyle Colonna ấn định kết quả ở phút 90+1. Nhưng sang vòng 2, đội bóng của HLV Velizar Popov để thua Công an Hà Nội 0-1 bởi bàn quyết định ở phút bù giờ. Đáng chú ý, đối thủ chơi thiếu người từ phút 70, song đội bóng áo lính vẫn không chuyển được ưu thế đó thành bàn thắng.

Hai trận đấu cho thấy Thể Công có nền tảng phòng ngự khá chắc chắn, nhưng khả năng xuyên phá khi đối thủ co cụm vẫn là dấu hỏi. HLV Popov có nhiều lựa chọn hơn sau khi đội bóng bổ sung lực lượng trước mùa giải, trong đó có các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng và những ngoại binh như Ribamar, Lucas Alves, Rimario. Chiều sâu ấy giúp chủ nhà có thêm phương án thay đổi nhân sự, song điều quyết định vẫn là cách họ tạo khoảng trống và đưa bóng đến vị trí dứt điểm thuận lợi.

Thể Công cũng sẽ thiếu Nhâm Mạnh Dũng do án nghỉ thi đấu sau thẻ đỏ. Đây là tổn thất ở một phương án trên hàng công, dù đội chủ nhà vẫn còn những lựa chọn khác để duy trì sức ép.

Trong khi đó, Hà Tĩnh mở màn bằng thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội, rồi thắng Đồng Nai 1-0 nhờ pha lập công của Luiz Antonio ở phút 50. Sau hai vòng, đội bóng của HLV Phan Như Thuật mới ghi một bàn, vì vậy khả năng tạo sức ép liên tục trên sân khách chưa được kiểm chứng. Dẫu vậy, chiến thắng tối thiểu trước Đồng Nai cho thấy Hà Tĩnh có thể bảo vệ lợi thế khi vươn lên dẫn trước.

Trước một đối thủ có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt, Hà Tĩnh khó có thể duy trì thế đôi công trong cả trận. Phương án hợp lý là giữ đội hình thấp, bịt khoảng trống ở trung lộ và hạn chế để mất bóng khi đang triển khai. Nếu Luiz Antonio cùng các tiền vệ kiểm soát được nhịp độ ở khu vực giữa sân, đội khách có thể chờ thời cơ đưa bóng nhanh lên cho các tiền đạo thay vì mạo hiểm dâng cao.

Hai lần chạm trán tại V.League mùa trước đều kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Thể Công Viettel. Kết quả đối đầu ấy tạo thêm cơ sở để đội chủ nhà tự tin, nhưng lực lượng hai bên đã thay đổi nên không thể chủ quan cho trận đấu sắp tới.

Điểm then chốt nằm ở việc Thể Công có ghi bàn sớm hay không. Nếu chủ nhà dẫn trước, Hà Tĩnh buộc phải đẩy đội hình lên và khi đó những khoảng trống phía sau có thể mở ra cho các pha phản công của đội bóng áo lính. Ngược lại, nếu tỷ số vẫn cân bằng sau hiệp một, áp lực sẽ dần chuyển sang Thể Công, nhất là khi họ từng gặp khó trong việc khai thác ưu thế trước hàng thủ có tổ chức của Công an Hà Nội.

Thể Công Viettel có lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình và thành tích đối đầu tốt hơn. Nhưng để biến những ưu thế đó thành ba điểm, đội bóng của HLV Popov cần chơi sắc bén hơn ở một phần ba cuối sân, thay vì chỉ giữ thế trận và chờ sai lầm của đối thủ.