Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo, 2h00 ngày 3/6: 'Bò tót' thị uy sức mạnh

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách nhất bảng H, mang trên vai sứ mệnh xua tan "bóng ma" không thắng ở vòng knock-out suốt 16 năm qua. Trong khi đó, tuyển Áo vừa tạo nên khoảnh khắc lịch sử khi kết thúc 72 năm mòn mỏi chờ đợi tấm vé đi tiếp nhờ cú đánh đầu gỡ hòa phút 96 của Sasa Kalajdzic.

Phong độ và lịch sử lúc này đều vinh danh sức mạnh của Tây Ban Nha. "La Roja" phô diễn sự lỳ lợm đáng sợ khi nối dài chuỗi bất bại lên con số 34 trận trên mọi đấu trường, đồng thời cân bằng kỷ lục giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp tại World Cup.

Trái ngược sự kiên cố đó, hệ thống phòng ngự của tuyển Áo lại bộc lộ tử huyệt khi để thủng lưới 12 trận World Cup liên tiếp tính từ năm 1982. Tiếng nói quá khứ cũng quay lưng với đại diện Trung Âu, bởi họ chưa từng đánh bại Tây Ban Nha trong suốt 36 năm qua và từng nếm mùi thảm bại 1-5 ở lần đụng độ gần nhất.

Hướng tới trận cầu sinh tử, huấn luyện viên De la Fuente phải đối mặt với cơn bão chấn thương khi Yeremy Pino, Nico Williams và Victor Munoz đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Vị thuyền trưởng này nhiều khả năng sẽ trao hành lang cánh trái cho Alex Baena, đồng thời tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Fabian Ruiz, Dani Olmo và Gavi ở khu trung tuyến.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Áo nhận cú hích tinh thần cực lớn khi hai thủ lĩnh Marko Arnautovic và David Alaba kịp thời bình phục chấn thương. Huấn luyện viên Rangnick dự kiến tiếp tục cất giữ Kalajdzic trên băng ghế dự bị, biến tiền đạo cao kều này thành quân bài tẩy sẵn sàng tung đòn kết liễu đối thủ trong hiệp hai.